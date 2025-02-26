新鮮萵苣怎麼選怎麼洗？ 加一樣調味料去除污垢農藥

洗萵苣時加入醋，污垢和農業都能洗淨。（取材自unsplash.com@Petr Magera）

清洗萵苣很費時，有些人會直接買市面上洗好剝好的萵苣，但價錢可能是整顆未洗萵苣的兩倍，份量卻只有二分之一。The Takeout報導，想徹底洗淨萵苣，專家說可以在水中加點醋，浸泡後再用清水沖洗，污垢和農藥都能洗乾淨，菜上也不會有醋味殘留。

報導指出，選購萵苣時先摸蒂頭，要選摸起來硬、堅固的蒂頭，葉子完整無破損，沒有枯萎或任何斑點。另外，萵苣的外觀應看起來新鮮，才能確保其清洗過後的保存期較長，當然正確的保存方法也很重要。

萵苣買回家後可以先剝掉最外層的葉子並丟棄，因為外層的葉子通常會些許枯萎或受損，也最容易有污垢和殺蟲劑，皺葉萵苣（loose-leaf lettuce）或蘿蔓萵苣（romaine）則應將所有葉子剝下，直到只剩菜心。

剝除萵苣最外層的葉子後，將其切成一半或四分之一，讓夾在葉層間的泥土能露出來。最快的清潔方式是將切好的萵苣或剝下的葉子放到濾水盆中，以流動的水沖洗，並用手輕輕擦拭每片葉子，洗掉任何殘留的污垢。

如果想洗得更徹底，可以在一個大碗中倒入冷水或室溫的水，再加入白醋或蘋果醋，醋中的酸可以自然去除細菌和農藥殘留。水和醋的比例是四比一，將菜葉浸泡在醋混合物中十分鐘，偶爾攪拌以確保徹底清潔。最後，在流動的水下沖洗菜葉，洗掉殘留的污垢或醋味。

把洗好的萵苣放到冰箱前要確保菜葉已經乾了，這非常重要，因為水分太多可能會滋生黴菌，也會使葉子變得不那麼脆。可以用沙拉脫水器這樣的小工具去除多餘的水分，若沒有類似工具，也可以用乾淨的廚房紙巾將每片葉子拍乾。

最後，將洗淨並乾燥的生菜包在乾淨的廚房紙巾中，放入密封袋後排出空氣，或放入密封容器中再放入冰箱，如此就能以比袋裝生菜還要便宜很多的價格，享受到乾淨、爽脆又味美的生菜。