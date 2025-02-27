沒想到吧…到一元店買打火機需符合這規定

美國最大的一元店Dollar General。美聯社

一名消費者對在美國最大的一元店Dollar General購買打火機的政策感到震驚，而他這段經歷更是在網路上瘋傳。

這位消費者當時正在內華達州 拉斯維加斯(Las Vegas)的一家Dollar General商店，一名商店員工在這個爆紅影片中，解釋了這個政策。

「你若要在Dollar General購買打火機，就必須先出示身份證，」這位名為羅斯提(Rusty)的員工解釋道。

這位TikTok用戶在指控該員工騙人後說道：「最好是。」

儘管這位消費者感到很驚訝，但有不少評論該影片的人支持了這員工的說法。

「沒錯，的確如此，」一人回答道，「我已經20歲了，但我從沒買過打火機。」

好幾位自稱是Dollar General 前員工和現任員工也表示，羅斯提說的是真的。

另一人回覆到：「他沒騙人。我在Dollar General工作了七年。當你試圖要買打火機或任何類型的點火器具，都需要出示身份證。」

「我曾在一家(Dollar General)工作過，這100%是真的，他不能因為消費者看起來顯然年紀夠大，就賣打火機給他；Dollar General的高層隨時都在透過監視器看著你，」另一人聲稱。

「他沒騙人！我在當地Dollar General工作，收銀機會要你輸入他們的生日，」第三人附和指出，「別找他麻煩，他只是在做他的工作。」

其他人也聲稱，因為打火機的購買年齡限制而必須在購買時出示身份證。有評論者表示，其他有這項規定的零售商 還包括了沃爾瑪 (Walmart)、目標(Target)和CVS等。

但有少數消費者聲稱，在沒有向Dollar General員工出示身份證的情況下，成功購買過打火機。

多家媒體也指出，Dollar General從2000年代初期，就開始在門市實施年齡限制。DG Customer First表示，美國的一些地方可能允許年滿18歲的顧客購買打火機。

根據DG Customer First，美國境內有些地區，是允許滿18歲的消費者購買打火機的。不過，目前內華達州並沒有禁止向未成年人出售打火機的法律。