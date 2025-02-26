我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華航跟進 台灣所有航空全程禁用行動電源

USAID通知員工 限15分鐘回辦公室取走個人物品

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

編譯周靜芝 / 即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多。(美聯社)
好市多。(美聯社)

家中浴室也能花點小錢，升級成為輕鬆護膚的地方。家居網站Apartment Therapy撰稿人沃許（Lara Walsh）表示，好市多Costco）一款浴室墊，能立即將淋浴空間轉換成有益健康的場所，且還能解決淋浴後常見的潮濕、發黴等問題。

沃許指出，或許有些人認為浴室墊無關緊要，但它們卻能改變浴室空間的功能；從淋浴或熱水浴中走出，踩在又軟又冷、濕漉漉的浴室墊上是件掃興的事，尤其是與家人、室友或另一半共用浴室時，這種經驗幾乎難以避免。沃許說，她在使用較高級的記憶泡棉和看起來昂貴的絨毛墊時也遇過這類問題，這些墊子往往很快就發霉，還可能損壞墊子下的地板。

沃許推薦好市多這款Seville竹製浴室墊，網路售價為24.99元，採用100%竹材與簡約設計，容易保持乾爽；也可當座椅踏墊，在沐浴後進行足部護膚。價格實惠、維護容易、不佔空間，也是更衛生的選擇。

這款竹製浴室墊長24英吋、寬18英吋、高0.84英吋，比一般布製浴室墊佔用較少空間，也更容易保持乾淨。下方裝有防滑軟墊，在濕滑的情況下也能保持穩定，唯一需要的保養工作是用濕布與溫和清潔劑擦拭。

一位滿意的購物者表示，竹製浴室墊禁得起磨損，六個月後看來仍像新的一般，她喜歡它的觸感與外觀。也有人表示，他非常喜歡這款浴室墊，以致買了不止一個來覆蓋整個瓷磚地板。另一人則稱讚這款產品價格實惠，很適合狹窄的空間。

好市多 Costco

上一則

這5款二手豪車 專家：值得退休族入手

下一則

急診醫生告誡6危險行為 雪地穿布希鞋是其一

延伸閱讀

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
好市多3月在全美增6店 北加布倫塢店、南加高地店7日、8日開幕

好市多3月在全美增6店 北加布倫塢店、南加高地店7日、8日開幕
好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數
奢侈品一上架迅速售罊 總裁：好市多能「挖寶」

奢侈品一上架迅速售罊 總裁：好市多能「挖寶」

超人氣

更多 >
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院