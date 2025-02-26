好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多。(美聯社)

家中浴室也能花點小錢，升級成為輕鬆護膚的地方。家居網站Apartment Therapy撰稿人沃許（Lara Walsh）表示，好市多 （Costco ）一款浴室墊，能立即將淋浴空間轉換成有益健康的場所，且還能解決淋浴後常見的潮濕、發黴等問題。

沃許指出，或許有些人認為浴室墊無關緊要，但它們卻能改變浴室空間的功能；從淋浴或熱水浴中走出，踩在又軟又冷、濕漉漉的浴室墊上是件掃興的事，尤其是與家人、室友或另一半共用浴室時，這種經驗幾乎難以避免。沃許說，她在使用較高級的記憶泡棉和看起來昂貴的絨毛墊時也遇過這類問題，這些墊子往往很快就發霉，還可能損壞墊子下的地板。

沃許推薦好市多這款Seville竹製浴室墊，網路售價為24.99元，採用100%竹材與簡約設計，容易保持乾爽；也可當座椅踏墊，在沐浴後進行足部護膚。價格實惠、維護容易、不佔空間，也是更衛生的選擇。

這款竹製浴室墊長24英吋、寬18英吋、高0.84英吋，比一般布製浴室墊佔用較少空間，也更容易保持乾淨。下方裝有防滑軟墊，在濕滑的情況下也能保持穩定，唯一需要的保養工作是用濕布與溫和清潔劑擦拭。

一位滿意的購物者表示，竹製浴室墊禁得起磨損，六個月後看來仍像新的一般，她喜歡它的觸感與外觀。也有人表示，他非常喜歡這款浴室墊，以致買了不止一個來覆蓋整個瓷磚地板。另一人則稱讚這款產品價格實惠，很適合狹窄的空間。