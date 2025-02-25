粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

好市多(Costco)。(美聯社)

百事可樂公司(Pepsi) 1984 年推出的Slice Soda汽水含有10%真正果汁， 最初被描述為「百事可樂對雪碧(Sprite)的回應」，當時比市面上許多其他碳酸飲料更健康，備受歡迎，批發賣場好市多 (Costco)相隔15年後最近再次上架銷售這款飲料。

Slice Soda有多種獨特口味，包括柳橙、草莓、鳳梨、果汁和葡萄。 2000年代中期停售，從貨架上消失，最近在好市多店面再次現身。

這種飲料帶有著重健康的形象，趕搭目前盛行的替代性汽水(alternative sodas)浪潮。

本週稍早，可口可樂 公司(Coca Cola)早一步宣布推出強調健康的益生元汽水(prebiotic soda)，與備受年輕Z世代歡迎的Olipop和Poppi相互較勁。

Slice Soda 最初是百事可樂擁有的品牌，如今改由另一家汽水業者 SujaLife經營，重獲生命、再次粉墨登場。

SujaLife強調，Slice Soda新配方目前有兩種口味，橙片和青檸蘇打，含有益生元、益生菌、後生元，而且含糖量僅5克。

好市多一名顧客在洛杉磯店裡貨架發現Slice Soda，買回家後在社群平台Instagram上貼文，一名粉絲留言說，「迫不及待想在冰箱裡塞滿這款飲料！」

另一人寫道，「這些是幾年前就很棒的汽水，我會留意的！」第三人熱切補充說，「它的味道和我記憶中一模一樣，」

目前，Slice Soda在美國東南部和加州 好市多店裡有售， 八罐包售價12.99元。

好市多打算近期內對汽水供應進行另一重大改革，重點是美食廣場所提供的汽水。該公司證實，今夏開始，所有美食廣場的百事可樂都要替換為可口可樂。

美國有線電視新聞網 (CNN) 報導，好市多為維特1.5元熱狗加汽水套餐1.5元的價格， 2013年由可口可樂轉而供應百事可樂。

通常，飲料公司透過競標為好市多等連鎖店供應產品，最低價投標者將獲勝；而好市多這樣的零售商依照合約只能在百事可樂或可口可樂二者擇一供應，不能同時銷售。