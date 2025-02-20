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車窗清潔小工具 解決自動洗車死角

編譯周靜芝 / 即時報導
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AstroAI車窗玻璃清潔棒。圖取自Amazon.com
AstroAI車窗玻璃清潔棒。圖取自Amazon.com

清潔的車窗玻璃不僅讓愛車看來更美觀，也能防止意外發生。不過，方便、快速的自動洗車，常會讓車窗留下未清潔的死角；甚至在春天來臨時，也常會發現擋風玻璃上留有壓扁的蟲子需要處理。雅虎生活網站報導，一種簡單、有效的清潔方法是使用AstroAI車窗玻璃清潔棒，這款輕巧的小工具，配備了柔軟的布墊，能清潔到每個角落。亞馬遜售價折扣後為15元 (以網站標示為準)。

AstroAI清潔棒可伸縮、最長約21英吋，附4個清潔布墊與一個噴霧瓶，有助保持擋風玻璃光亮如新。這款清潔器的價格與市面上其他產品相似，但卻是最多人討論與評價最好的產品之一。

這支魔術棒般的工具，是汽車保養不可缺少的一部分。收縮後的長度為15.94 吋，可輕鬆收納在後車廂；而當完全伸展至21吋長時，不需扭曲身體便能觸及擋風玻璃的最角落。

當然，它也能用來清潔家中高處、難以觸及的窗戶。超細纖維布墊可水洗，不會留下任何痕跡或棉絮，讓車窗一塵不染。AstroAI車窗玻璃清潔棒的手柄接合處還內建了安全錘，緊急情況下可用來敲碎車窗。

超過1.2萬名亞馬遜購物者給予這款清潔棒5星評價。一人說，由高品質超細纖維製成清潔墊是個奇蹟，能輕柔而徹底地清潔玻璃表面的指紋、污痕，甚至更頑固的污垢，讓擋風玻璃變得晶瑩透亮，能見度大幅提升，「這對安全駕駛十分重要」。

署名Anoter的購物者分享說，這是清潔車窗玻璃內部的完美工具，尤其是後方的擋風玻璃。洗車店並不清洗玻璃內部，或即使做了，效果也不佳；AstroAI解決了這個問題，並做得非常好，所以她又買了三個分送朋友。

一位駕駛讚嘆說，工具靈活的頭部讓他輕鬆觸及擋風玻璃內側的角落與邊緣，過去他從未有效地觸及這些地方；只需少量清潔劑，就能擦亮玻璃，不會留下線條或抹痕，「真希望多年前就擁有它」。

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