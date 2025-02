車窗清潔小工具 解決自動洗車死角

AstroAI車窗玻璃清潔棒。圖取自Amazon.com

清潔的車窗玻璃不僅讓愛車看來更美觀,也能防止意外發生。不過,方便、快速的自動洗車,常會讓車窗留下未清潔的死角;甚至在春天來臨時,也常會發現擋風玻璃上留有壓扁的蟲子需要處理。雅虎 生活網站報導,一種簡單、有效的清潔方法是使用AstroAI車窗玻璃清潔棒,這款輕巧的小工具,配備了柔軟的布墊,能清潔到每個角落。亞馬遜 售價折扣後為15元 (以網站標示為準)。

AstroAI清潔棒可伸縮、最長約21英吋,附4個清潔布墊與一個噴霧瓶,有助保持擋風玻璃光亮如新。這款清潔器的價格與市面上其他產品相似,但卻是最多人討論與評價最好的產品之一。

這支魔術棒般的工具,是汽車保養不可缺少的一部分。收縮後的長度為15.94 吋,可輕鬆收納在後車廂;而當完全伸展至21吋長時,不需扭曲身體便能觸及擋風玻璃的最角落。

當然,它也能用來清潔家中高處、難以觸及的窗戶。超細纖維布墊可水洗,不會留下任何痕跡或棉絮,讓車窗一塵不染。AstroAI車窗玻璃清潔棒的手柄接合處還內建了安全錘,緊急情況下可用來敲碎車窗。

超過1.2萬名亞馬遜購物者給予這款清潔棒5星評價。一人說,由高品質超細纖維製成清潔墊是個奇蹟,能輕柔而徹底地清潔玻璃表面的指紋、污痕,甚至更頑固的污垢,讓擋風玻璃變得晶瑩透亮,能見度大幅提升,「這對安全駕駛十分重要」。

署名Anoter的購物者分享說,這是清潔車窗玻璃內部的完美工具,尤其是後方的擋風玻璃。洗車店並不清洗玻璃內部,或即使做了,效果也不佳;AstroAI解決了這個問題,並做得非常好,所以她又買了三個分送朋友。

一位駕駛讚嘆說,工具靈活的頭部讓他輕鬆觸及擋風玻璃內側的角落與邊緣,過去他從未有效地觸及這些地方;只需少量清潔劑,就能擦亮玻璃,不會留下線條或抹痕,「真希望多年前就擁有它」。

