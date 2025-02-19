80元柏金包惹火愛馬仕 沃爾瑪改賣正版二手貨

零售巨頭沃爾瑪。美聯社

愛馬仕 (Hermès)的經典手提包「柏金包」(Birkin bag)起價約為1萬3千元，需要一位工匠花費至少18個小時製作；而去年12月零售巨頭沃爾瑪 (Walmart)也推出款式相似但只要78元的手提包，大賣後被冠上「Wirkins」或「Walmès」的綽號。愛馬仕執行長杜馬斯(Axel Dumas)對此十分惱火，沃爾瑪也因此停賣，改與二手精品商「Rebag's」合作賣二手柏金包。

每日郵報(Dailymail)報導，真正的柏金包由鱷魚皮、短吻鱷皮和一些豪華皮革製成，超限量版售價更達40萬元之譜，1984年上市至今依然熱賣，幫助愛馬仕2024年銷售額突破160億元、成長15%

杜馬斯最初沒有評論「沃爾瑪柏金包」，但他承認「讓我火大、煩惱之外，很難知道到底該怎麼看待它。這樣的抄襲行為非常可惡，這是竊取他人的創意。可是很難說該如何看待這個問題，因為這是灰色地帶。我當然很生氣，抄襲我們的智財權、創造力是非常可惡的，是竊取別人的勞動成果。」

杜馬斯指出山寨品的「模糊性」，解釋說人們知道品質的差異，沒有人認為他們買到的是真正的愛馬仕包。他補充說，沃爾瑪重新製作柏金包的決定是一種「致敬」，他不認為這是惡意的，而看到那些購買平價版的人們依然夢想著有一天能擁有一隻真正的柏金包，是件非常感人的事。

然而想要入手柏金包可能並非易事，因為它們數量有限，通常只提供給消費不少的熟客。業內人士表示，愛馬仕的顧客必須在鞋子和圍巾等其他商品上花費一萬元，才會被邀請購買基本款；限量版更需達20萬元消費才有資格受邀，且通常還不能挑色。對許多時尚愛好者來說，柏金包是只有巨星、社會名流、超級富豪才能擁有的終極身份象徵。

相較之下沃爾瑪柏金包不僅售價超級親民，並提供橄欖、深黑、亮橙、象牙灰、象牙白、翠綠等多種顏色可選，很快就熱銷一空。不過引起熱議後不久，沃爾瑪就決定停止銷售，宣布與Rebag's合作，在第三方市集Walmart Marketplace販賣上千款手提包、手錶等精品，除愛馬仕也有路易威登(Louis Vuitton)、香奈兒(Chanel)、古馳(Gucci)等品牌。