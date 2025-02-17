好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

薯條。Image by Matthias Böckel from Pixabay

愛吃麥當勞 薯條嗎？有消費者用好市多 (Costco )所販售，5磅一袋，售價僅7元的薯條，輕鬆做出好吃的山寨版麥當勞薯條。

Costco網紅蘭普(Laura Lamb，@costcohotfinds)在最近的一段影片中，對售價6.79元的Kirkland Signature Extra Crispy French Fries就讚不絕口。

蘭普表示，她在這家受歡迎會員制連鎖店的冰箱中看到這款薯條後，就「迫不及待地想嚐嚐」；「結果也非常棒。薯條酥脆且有很棒的味道，」蘭普用氣炸鍋炸完並品嚐過表示。

另有一人評論表示：「不需要去麥當勞了。」還有一位網友堅稱，這款薯條看起來與牛排連鎖餐廳Outback Steakhouse的薯條很相似。

蘭普以及其他Instagram和Reddit上的顧客表示，好市多自家品牌的的薯條是在2025年稍早推出。

有位消費者在Reddit上詢問這款薯條「是否好吃」後，收到Reddit用戶對這款薯條的一致認可。

一名消費者寫到：「我在周日買了它。它們炸起來還不錯，切片較厚，馬鈴薯味道濃厚。我太愛了。」

「味道吃起來像漢堡王(Burger King)薯條，我個人覺得很好吃。價格無人能比，」另一位網友回覆指出。

第三人則開玩笑的寫到：「天啊⋯我擔心今年冬天我又要胖個5磅到10磅了。」

另一位網友加入表示，今天剛入手了一袋，用氣炸鍋炸著吃，味道還挺不錯的。

其他還沒買過這款薯條的人也都表示想買來試試。

「他們看起來跟我想吃的薯條一模一樣。我看到它時會想要嘗試一下，」一位Reddit用戶寫道。

「這款每盎司的價格，比一般超商買到的要便宜不少，」另一位網友補充說，「如果我家的好市多有進貨的話，我也會買一些。」

好市多近期在「美國顧客滿意指數」(American Customer Satisfaction Index，ACSI)調查的最佳商店中，失去了第一名的頭銜。不過，好市多在一月這個零售商普遍銷售額下滑的月份，仍取得了財務上的成功；根據該公司所發布的銷售報告，截至2月2日的四周內其美國淨銷售額達195.1億元。