迎情人節 9億枝鮮花抵邁阿密機場轉送美加超市、花店

多達9億4000萬枝來自南美洲的鮮花在情人節之前經過邁阿密國際機場農業專家的檢查， 送到美國和加拿大各地市場。(路透)

丈夫或男友若把慶祝情人節 搞砸了，絕對不是因為買不到鮮花：多達9億4000萬枝來自南美洲的鮮花在情人節之前經過邁阿密國際機場農業專家的檢查，送到美國和加拿大各地市場。

經過邁阿密機場的鮮花，預計占情人節花市的90%，另10%經由洛杉磯機場。

主要產自哥倫比亞和厄瓜多的玫瑰、康乃馨、絨球花、繡球花、菊花、滿天星由好幾百班機運抵邁阿密，通關後轉往美和加各地的超市和花店，讓大家歡度情人節。

邁阿密最大的花卉進口商是哥倫比亞梅德琳(Medellín)的飛航貨運公司(Avianca Cargo)，該公司副總經理艾利亞斯(Diogo Elias)在邁阿密指出，過去三周已出動300架次貨運專機，載了1萬8000噸鮮花到美國。

他說，「本公司整年都在進口花，特別是情人節季節，進口量比平常多一倍有餘，因為需求量比平常大一倍多」。

邁阿密-戴德機場營運長莫拉雷斯(Jimmy Morales)說，鮮花是該機場大宗進口貨，去年有總量300多萬噸的貨品，鮮花占將近40萬噸，價值超過16億元。「鮮花空運進口每天1500噸，1月和2月就有9萬噸，值4億5000萬元」。

邁阿密港務局長阿隆索(Daniel Alonso)說，海關檢驗員要從這麼大量的鮮花中，查驗出可能有害的植物、蟲害、外國動物疾病，替美國農業和國人健康把關，工作量之大可想而知。

他說，入侵物種每年對美國經濟與環境造成1200億元的損失，包括農業生產及品質的損失。

哥倫比亞花卉業者本來很擔心，川普和哥國領導人就接收移民問題起糾紛，若問題無法解決，就會被課25%關稅，幸好糾紛1月底和平落幕，鮮花可免25%關稅。