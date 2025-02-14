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亞馬遜擴張實體店 在義開設首家美妝護膚店

編譯周靜芝 / 即時報導
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電子商務龍頭亞馬遜在義大利米蘭開設了第一家美妝與健康產品商店，象徵該公司最新嘗試拓展實體店的計畫。美聯社
電子商務龍頭亞馬遜在義大利米蘭開設了第一家美妝與健康產品商店，象徵該公司最新嘗試拓展實體店的計畫。美聯社

電子商務龍頭亞馬遜義大利米蘭開設了第一家美妝與健康產品商店，象徵該公司最新嘗試拓展實體店的計畫。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，2月12日剛開幕的這家亞馬遜實體店，名為Amazon Parafarmacia & Beauty，位於米蘭市中心，以販售系列美容和個人護理用品及非處方藥物為特色。

店內擺放的美容護膚品牌，包括理膚寶水（La Roche-Posay）、優色林（Eucerin）和薇姿（Vichy）；還設有Derma-bars，購物者可在這裡獲得免費的膚質分析，了解自己的皮膚類型與狀況，以及產品使用建議。亞馬遜表示，現場還有藥劑師提供服務，顧客可在此購買非處方藥。

這家全球最大線上零售業者希望藉由推出第一家Parapharmacy，將其在美妝與個人護理用品的成功經驗，轉移至實體銷售。這些商品包括髮膠、化妝品、除臭劑和棉花棒等，是亞馬遜業績成長最快的品項之一。

該公司於2000年開始提供健康與美妝產品，最初多屬大眾品牌；之後增加更多高端品牌，如雅詩蘭黛（Estée Lauder）和海洋拉娜（La Mer）。

新的商店形式，代表亞馬遜拓展從線上跨至實體零售的雄心。該公司先後開設又關閉了所有實體書店、快閃（Pop-up）店、4-star商店與服裝店；也縮小了Amazon Go便利店的據點，上月還關閉了加州伍德蘭希爾斯（Woodland Hills）一家Fresh超市。亞馬遜擁有全食（Whole Foods）與Fresh兩個連鎖超市品牌。

亞馬遜 Amazon 義大利

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