疑染肉毒桿菌 好市多、沃爾瑪、Trader Joe's召回鮪魚罐頭

FDA近日發布最新食品召回公告,警告消費者注意可能受肉毒桿菌汙染的罐裝鮪魚。(Genova官網)

因為擔心有致命的肉毐桿菌食物中毒風險,喬氏超市(Trader Joe's )、好市多 (Costco)、沃爾瑪 (Walmart)以及美國其他知名超市大規模召回鮪魚罐頭。

自願召回的產品包括H-E-B和Trader Joe's品牌的鮪魚罐頭、以及Genova和Van Camp品牌的鮪魚罐頭。

Tri-Union Seafoods公司也於2月7日宣布召回鮪魚罐頭,其供應商先前告知,罐頭的易開拉環蓋有製造方面的缺陷。

肉毒桿菌(Clostridium botulinum) 經常出現在孢子中,孢子是植物和真菌等生物產生的生殖細胞。這些孢子經常存在海鮮裡面,一旦開始產生有毒化學神經毒素,可能非常危險。

根據食品安全檢驗局 (Food Safety and Inspection Service ,FSIS) 的說法,肉毒桿菌中毒是一種罕見的食物中毒,人們一旦食用受到感染的食物, 12 至 36 小時內就會產生影響。

在某些情況下,肉毒桿菌中毒症狀會在食物入口後四至八天開始出現;初期症狀是噁心、嘔吐和頭暈,還可能出現複視、喉嚨和口腔功能喪失以及呼吸困難等症狀。

嚴重時,這類食物中毒可能致命,由呼吸衰竭或氣道阻塞引起。

所幸,截至目前尚未收到因食用召回的鮪魚產品而生病或死亡的報告。

目前已經宣布召回的鮪魚罐頭產品包括:Genova品牌的 Yellowfin Tuna in Olive Oil (5盎斯罐裝)、Yellowfin Tuna in Olive Oil (四罐5盎斯罐裝)、Yellowfin Tuna in Olive Oil (六罐 7盎斯罐裝)、Yellowfin Tuna in Extra Virgin Olive Oil with Sea Salt (5盎斯罐裝);Van Camp品牌的Solid Light Tuna in Oil (5盎斯罐裝)、Solid Light Tuna in Oil (四罐 5盎斯罐裝);Trader Joe品牌的Solid Light Yellowfin Tuna in Olive Oil、Solid White Tuna in Water、Solid White Water Low Sodium、Solid White Water No Salt Added;H-E-B品牌的 Solid White Tuna in Water (四罐 5盎斯罐裝)。

食品藥物管理局(FDA)官網稱,如果有召回的鮪魚罐頭,請退回給零售商以獲得全額退款 並扔掉。