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疑染肉毒桿菌 好市多、沃爾瑪、Trader Joe's召回鮪魚罐頭

編譯周芳苑／即時報導
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FDA近日發布最新食品召回公告，警告消費者注意可能受肉毒桿菌汙染的罐裝鮪魚。（Genova官網）
FDA近日發布最新食品召回公告，警告消費者注意可能受肉毒桿菌汙染的罐裝鮪魚。（Genova官網）

因為擔心有致命的肉毐桿菌食物中毒風險，喬氏超市(Trader Joe's)、好市多(Costco)、沃爾瑪(Walmart)以及美國其他知名超市大規模召回鮪魚罐頭。

自願召回的產品包括H-E-B和Trader Joe's品牌的鮪魚罐頭、以及Genova和Van Camp品牌的鮪魚罐頭。

Tri-Union Seafoods公司也於2月7日宣布召回鮪魚罐頭，其供應商先前告知，罐頭的易開拉環蓋有製造方面的缺陷。

肉毒桿菌(Clostridium botulinum) 經常出現在孢子中，孢子是植物和真菌等生物產生的生殖細胞。這些孢子經常存在海鮮裡面，一旦開始產生有毒化學神經毒素，可能非常危險。

根據食品安全檢驗局 (Food Safety and Inspection Service ，FSIS) 的說法，肉毒桿菌中毒是一種罕見的食物中毒，人們一旦食用受到感染的食物， 12 至 36 小時內就會產生影響。

在某些情況下，肉毒桿菌中毒症狀會在食物入口後四至八天開始出現；初期症狀是噁心、嘔吐和頭暈，還可能出現複視、喉嚨和口腔功能喪失以及呼吸困難等症狀。

嚴重時，這類食物中毒可能致命，由呼吸衰竭或氣道阻塞引起。

所幸，截至目前尚未收到因食用召回的鮪魚產品而生病或死亡的報告。

目前已經宣布召回的鮪魚罐頭產品包括：Genova品牌的 Yellowfin Tuna in Olive Oil (5盎斯罐裝)、Yellowfin Tuna in Olive Oil (四罐5盎斯罐裝)、Yellowfin Tuna in Olive Oil (六罐 7盎斯罐裝)、Yellowfin Tuna in Extra Virgin Olive Oil with Sea Salt (5盎斯罐裝)；Van Camp品牌的Solid Light Tuna in Oil (5盎斯罐裝)、Solid Light Tuna in Oil (四罐 5盎斯罐裝)；Trader Joe品牌的Solid Light Yellowfin Tuna in Olive Oil、Solid White Tuna in Water、Solid White Water Low Sodium、Solid White Water No Salt Added；H-E-B品牌的 Solid White Tuna in Water (四罐 5盎斯罐裝)。

食品藥物管理局(FDA)官網稱，如果有召回的鮪魚罐頭，請退回給零售商以獲得全額退款 並扔掉。

Trader Joe's 好市多 沃爾瑪

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