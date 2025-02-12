蘋果MagSafe充電器平替版 省錢一族好選擇

磁性無線充電器。圖取自Amazon.com

要為iPhone 手機或無線耳機AirPods充電，但又不想花太多錢買原廠的MagSafe充電器，現在一款平價替代品，可以完全滿足需求。

哈芬登郵報報導，這款磁性無線充電器，附有長方形轉接插頭及一條5英尺充電線，可加快充電速度；兩組裝的充電器價格，比原廠一組、不含轉接插頭的價格（36元）還便宜。更棒的是，現在亞馬遜 網站正打78折，售價為25.89元（以網站標示為準），是省錢一族的好選擇。

這個小巧的圓形磁性充電器可以吸附在與MagSafe相容的裝置上進行無線充電；對果粉來說，從iPhone 12以後的任何一代手機以及AirPods 2和3（包括 Pro）都適用。充電時邊緣會發出綠光，顯示正在運作，若未發光則表示連接有問題。它的外型超薄，可搭配相容的手機殼使用。

許多購物者表示，他們原本對這款平價的蘋果山寨版抱持懷疑態度，其中一位署名夏皮洛（Maxim Shapiro）的網友表示，他原以為這款充電器不會像「真正的」蘋果產品一樣好用，但他非常驚訝地發現它們毫無兩樣，真的看不出有任何差別；他許多裝置都使用這款充電器，「一定會再度購買」。

另一署名希瑟（Heather D.）的購物者說，這款兩組裝的磁性無線充電器「拯救」了他，尤其是當舊充電器開始故障時。它的磁性對準能將他的iPhone 14 Pro牢牢吸附到位，提供快速充電。5英尺充電線讓使用更靈活，流線型的精巧設計看起來很時尚，外出時也很容易攜帶。他說，能有兩個充電器超級方便，可在家與辦公室各放一個，隨時使用；這款充電器非常超值，是想省錢、省力充電的必備產品。