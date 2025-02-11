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吿別機上品質不佳耳機 這款小裝置讓影音體驗升級

編譯周芳苑／即時報導
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Avantree Relay藍芽轉接器。圖取自Amazon.com
Avantree Relay藍芽轉接器。圖取自Amazon.com

搭長途飛機時往往會配發耳機給乘客，這些耳機品質通常都很糟糕，對於平常用慣了音質卓越無線耳機的人來說，搭機時看著仍在戲院上映的一流電影卻搭配刺耳、低品質的機上耳機，真的很不理想，不妨試試Avantree Relay藍芽轉接器，可搭配機上裝置，讓飛行途中的影音享受大幅升級。

Avantree Relay這款微型藍牙相容的5.3電源轉接器在亞馬遜(Amazon)上的售價為30至35元，適用於任何使用 AUX 輸出音訊的裝置，包括飛機娛樂系統、電視和健身器材，也就是說，平常不搭機時，也可用這款轉接器連接健身房跑步機或者擺在家裡的健身自行車。

Relay以低延遲(low latency)技術傳輸高品質音頻，盡可能降低音訊的延遲或滯後；配有直覺式LED，可輕易連接兩個設備，飛行途中與朋友或家人分享音訊。

不僅如此，這款轉接器的續航時間非常長，電池充滿電力後可使用20小時之久，長途飛行期間如果電池耗盡，可透過USB線將Relay插入客艙座位的插座，全程持續使用。此外，內建多項控制功能，可以輕易調控音量、重新連接、配對、清除配對歷史紀錄並且查看電池電量。

對於這款重量僅4.5盎司的迷你設備，亞馬遜有超過2000個五星級評論，消費者讚不絕口。

一位評論者特別為了一趟長途家庭旅行買三個轉接器，輕易與藍芽耳機Galaxy Buds 2 Pro和AirPods搭配使用，但無法與Galaxy Buds Pro搭配， 將隨附的USB短線插入座椅靠背螢幕上耳機插孔附近的USB端口，就可不斷充電，全程都有完美立體聲效。

至於低延遲音頻，這一位評論者讚賞效果奇佳，提到這款轉接器與Galaxy Buds 2 Pro搭配時，幾乎感受不到延遲，專注看電影時更是壓根沒有注意到，如果搭配有降噪功能的無線耳塞更可在飛行途中享受非常舒適的電影觀看體驗，途中需要起身上廁所時，再也不必處理機上耳機的耳機線。

這款小巧轉接器有四色選擇，各是黑、深藍、褐、白色。

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