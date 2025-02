LV情人節上新 實用多功能小包大加分

ALL IN BB包TOURTERELLE CREME。圖/路易威登提供

西洋情人節將至,路易威登針對女士和男士規劃了涵蓋高級珠寶和香水的豐富禮物選擇。每一份禮物都經精心設計、注入了浪漫和優雅的元素,無論是為了慶祝情人節,還是為了表達對摯愛的感謝,均能為對方製造驚喜和感動。

女士包款包括全新的Nano Speedy Dating包,是特別針對情人節推出,硬箱以品牌標誌性的Monogram塗層帆布製造,並綴有對比色牛皮飾邊及金色金屬件。而大容量的All In BB包擁有標誌性掛鎖及行李吊牌,搭配可調節長度肩帶,則相當實用。以Monogram Empreinte粒面皮革打造,並搭配特大 Monogram壓花圖案的Wallet on Chain Ivy鏈帶錢包,金色短鏈帶可用作手提包,能自在變化使用。女香Spell On You則以清新的鳶尾蘭製造令人久久未能忘懷的浪漫。