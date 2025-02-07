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LV情人節上新 實用多功能小包大加分

記者孫曼／即時報導
ALL IN BB包TOURTERELLE CREME。圖／路易威登提供
ALL IN BB包TOURTERELLE CREME。圖／路易威登提供

西洋情人節將至，路易威登針對女士和男士規劃了涵蓋高級珠寶和香水的豐富禮物選擇。每一份禮物都經精心設計、注入了浪漫和優雅的元素，無論是為了慶祝情人節，還是為了表達對摯愛的感謝，均能為對方製造驚喜和感動。

女士包款包括全新的Nano Speedy Dating包，是特別針對情人節推出，硬箱以品牌標誌性的Monogram塗層帆布製造，並綴有對比色牛皮飾邊及金色金屬件。而大容量的All In BB包擁有標誌性掛鎖及行李吊牌，搭配可調節長度肩帶，則相當實用。以Monogram Empreinte粒面皮革打造，並搭配特大 Monogram壓花圖案的Wallet on Chain Ivy鏈帶錢包，金色短鏈帶可用作手提包，能自在變化使用。女香Spell On You則以清新的鳶尾蘭製造令人久久未能忘懷的浪漫。

針對男士推出的禮物聚焦標誌性LV Trainer運動鞋，新作結合Monogram牛仔布及Monogram壓花粒面小牛皮，鞋舌和鞋背的裝飾LV Initials標誌，功能性橡膠鞋底則有Monogram花卉圖案。採用LVers Damier Ebène帆布製作的袋裝萬用錢包，彩色格紋圖案仿如人手彩繪的效果，而格紋圖案的色彩靈感源自Pharrell從首個系列起不斷探索的原色設計元素。錢包設有三個名片夾層、五個內置口袋及一個外袋，格外實用。男香IMAGINATION則以琥珀及茶香帶著想像力馳騁翱翔。

Wallet on Chain Ivy鍊帶錢包。圖／路易威登提供
Wallet on Chain Ivy鍊帶錢包。圖／路易威登提供
Nano Speedy Dating包。圖／路易威登提供
Nano Speedy Dating包。圖／路易威登提供
玫瑰石英Carryall包。圖／路易威登提供
玫瑰石英Carryall包。圖／路易威登提供
Nano Speedy Dating包。圖／路易威登提供
Nano Speedy Dating包。圖／路易威登提供
All In BB包。圖／路易威登提供
All In BB包。圖／路易威登提供
袋裝萬用錢包。圖／路易威登提供
袋裝萬用錢包。圖／路易威登提供

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