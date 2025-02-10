好市多自有品牌科克蘭 這些特價商品正搶手

在倉儲式賣場好市多（Costco）購物是省錢方法之一，但更精明的消費者可在其自有品牌科克蘭（Kirkland）找到更划算的商品。(美聯社)

在倉儲式賣場好市多 （Costco）購物是省錢方法之一，但更精明的消費者可在其自有品牌科克蘭（Kirkland）找到更划算的商品。理財網站FinanceBuzz報導，從在流感季節保持健康的維他命C，到日常少不了的垃圾袋，以下是科克蘭目前最便宜的商品：

維他命C咀嚼錠 $17.99

這瓶經美國藥典委員會（USP）驗證的咀嚼錠，能以低廉的價格強化免疫系統。一瓶500錠，每錠含有500毫克維他命C。值得注意的是，各地的好市多售價會略有不同。

衣物芳香劑 $13.99

洗衣時可讓衣物、床單保有清新氣味的這瓶45.9盎司重芳香劑，與目標百貨 銷售的5.7盎司重、售價4.99元Downy的同樣產品相比；科克蘭每盎司0.3元，而Downy每盎司0.88元。

女款短羊毛靴 $32.99

讓雙腳在冬天保持溫暖、乾燥與舒適，且不用破費。這款仿UGG的商品外層為真羊皮，是必買的便宜好物；同款UGG短靴在Nordstrom百貨的售價為150元。

男士牛仔褲 $19.99

一件Levi's 505男士牛仔褲在該品牌網站上售價為69.5元，這代表可在這款 Kirkland商品上節省近50元。棉、聚酯纖維與彈性纖維混紡的褲子，很適合冬季周末的休閒裝扮。

無糖膳食纖維粉 $28.99

這個一組兩瓶（各180茶匙）的100%天然洋車前子膳食纖維粉，在Walgreens 可買到售價與好市多相同的商品，但每罐容量僅114茶匙。

Mucus-DM止咳錠 $19.99

這款普通版的Mucinex DM，可用來止住冬季惱人的咳嗽。84錠裝不到20元，非常實惠。相較目標百貨的14錠裝品牌藥，售價14.99元，科克蘭每顆僅0.23元。

Flex-Tech 33加侖垃圾袋 $23.99

為春季大掃除做準備，購買一包90個裝的33加侖特大垃圾袋。同款Lowe's售價15.48元的商品，為40個裝，相較於好市多，需多支付近11元。

男士圓領內衣 $24.99

以不到25元價格，可買到6件裝的100%純棉重磅男士圓領內衣。在梅西百貨 販售的4件裝Alfani同款內衣，價格為40元。