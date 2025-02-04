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Target退貨政策寬容「不輸好市多」 收據弄丟也沒關係

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Target的退貨政策十分寬容，部份情況沒有收據也能退款。(美聯社)
Target的退貨政策十分寬容，部份情況沒有收據也能退款。(美聯社)

好市多（Costco）寬容的退貨政策廣為人知，而Target的退貨政策也不遑多讓，寬容的程度讓消費者津津樂道，Daily Meal報導了五項Target受到消費者稱頌的Target退貨規定，例如Target的自有品牌產品，包括食物，退貨時間可以長達一年，另外，沒有購買收據也能完成退貨退款。

報導指出，Target大部分的商品可以在購買後90天內退貨，比很多間賣場的30天退貨期多出60天的時間，讓消費者可以有更多時間思考自己是否需要這項商品。

1. Target的自有產品，包括食物都能在購買後365天內退貨

Circle 360會員和使用Circle卡購物的消費者退貨期可以多30天，而購買Target自有品牌者退貨期可達365天；Target的自有品牌多達45個，從服飾到玩具、家中裝飾品到寵物用品都有，最知名的牌子之一是Market Pantry，產品有冷凍食物、罐頭食品等。

2. 可以開車前往和郵寄退貨

消費者可以在Target的APP上點選「My Target」中的「Purchase History」，接著選要退貨的品項，按下「Start a return」並選擇「開車前往」，最後選擇分店和退貨日期及時間；在指定時間抵達Target後前往開車退貨區，按下APP中的「I'm here」，就會有Target員工前來處理。

郵寄退貨可以免費退貨在網路上購買的商品，流程可以在APP或網站上執行。選擇要退貨的商品後，系統會要求印出預付退貨標籤，將其貼在包裹上再寄回即可，不過不是每項物品都能郵寄退貨，有些商品因為含有潛在的有害化學物，所以只能親自到店內退貨。

3. 可以用條碼取代紙張收據

收據弄丟也沒關係，只要在手機上叫出收據的條碼就行了。在Target的APP打開「Wallet」，裡面有近期所有購買的收據條碼，若是在網站上購買，收據條碼在Target帳戶或確認的電子郵件中；Target能掃描條碼真是一大福音，特別是在退貨期長的情況下，購買後過三個月有時候真的很難找到收據了。

4. 沒有收據或條碼也能退款

若沒有紙本收據也沒有條碼這兩個購買證明，就必須親自到Target退貨。把商品帶到顧客服務區，請人員在系統中查找交易證明，使用Target的Circle卡或第三方信用卡者，交易紀錄都能查找。

不過若當初是用現金付款，沒有購買證明的話不太可能獲得退款，但Target可以提供商品退貨卡，消費者需要提供身分證和要退款的商品，退貨卡不能轉讓且只能用於店內購物。若不慎遺失退貨卡，可以憑收據補辦，但若連收據都遺失，那就什麼都沒有了。

5. 食品也能退貨

Target的食品也能退貨，幾乎沒有例外，比其他店寬鬆許多，例如好市多不能退米，而Target也對自家的食品包括農產品很有信心，提供百分之百滿意保證，否則退款，需要收據才能全額退款。

很多人想知道Target能不能把酒類商品退貨，而這和所在的州有關，各州規定不同。

Target 好市多

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