冬季行車確保安全 這個10元小工具必要時可救命

Swiss Safe五合一汽車安全多用途工具。圖取自Amazon.com

冬天開車,安全問題備受考驗。哈芬登郵報撰稿人韋恩(Griffin Wynne)表示,在他發表有關冬季行車安全的報導後,一項物品不斷出現在讀者回饋的清單上。

這款在亞馬遜 售價10元(以網站標示為準)的Swiss Safe五合一汽車安全多用途工具,包括安全帶切割器與玻璃車窗擊碎器,在發生事故或車掉進水裡時,可以幫助切斷安全帶或打破車窗逃生。

網友分享了家人使用此工具從車禍中逃生的故事,許多人說很高興能在搭車時隨身攜帶;有些人表示,他們把它當作禮物送給新車主,或當作一份實用的禮物送給開車的親人。

機械師坎皮翁(Carmen Campione)指出,人們不了解玻璃車窗比想像中要堅固,當車子因事故受損時,會變得特別難打破;此外,如果是電動車 ,車門把手可能會在意外發生時失靈,如不打破車窗便難以逃生。

身為家長的網友弗萊契(Raquel Fletcher)分享說,雖然很幸運還沒用上這款車用小工具,但她每次開車時都會隨身攜帶;它有個鋒利的切割刀,可以在緊急情況下讓汽車座椅上的小孩脫困。

還有人建議,應該將它放在駕駛座一臂之遙的地方,例如置物箱、中控台或側門;如果放在後車廂或後座,在緊急情況下可能難以拿到。

同樣是人母的布魯波(Summer Blubaugh)表示,當帶著孩子開車時,她總是思考可能發生的最壞情況;有了這個產品,讓她的壓力變小,也因為車裡有這個重要工具而感到更安全。

另一位網友說,這款緊急逃生工具十分堅固,只要確保將它放在發生事故時可以拿得到的地方,「拯救的可能是自己的生命」。

