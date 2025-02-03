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這款10元車用垃圾桶 3.6萬人給5星好評

編譯尤寶琪／即時報導
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Hotor汽車垃圾桶。圖取自Amazon.com
Hotor汽車垃圾桶。圖取自Amazon.com

多數駕駛都認為自己有好好照料自己的愛車，保持整潔，但想要保持車子一塵不染則不太可能。雅虎生活(Yahoo Life)網站專欄作者麥克格羅(Chris McGraw)為大家建議一款，便宜好用且能幫助避免車內雜亂的好東西，那就是亞馬遜暢銷品Hotor汽車垃圾桶。這款垃圾桶只需要10元就能入手，比現在出門吃頓飯要便宜許多。

踏入一輛乾淨舒適車輛的感覺，是無法用金錢衡量的，但這個只要10元的垃圾桶，比去一躺洗車場還要便宜。而且，每次當你看到自家愛車，一塵不染、沒有碎屑和包裝紙的內部時，你都會覺得這錢花得很值得。

瓶、罐、衛生紙和收據這些東西，總是能找到機會，躲進車內每個杯架和儲物格中；如果你會讓小孩在車上吃棒棒糖，那你就知道能快速找到垃圾桶的重要性。這款巧妙的必買汽車周邊產品，能讓你在各種垃圾和雜物開始堆積之前，就輕易的將它們處理掉。它看起來比塑膠袋有型，而且還防水、可拆卸、可機洗，讓你不用再擔心漏水的問題。

這款垃圾桶還有不少收納設計，外部的三個網袋，可以容納從餐巾、濕巾和紙巾，到小玩具和零食等各種物品，讓你可以輕鬆餵飽後座，因飢餓而大喊大叫的小孩。

如果兩加侖的垃圾桶對你來說不夠大，裝不下你家人的垃圾，那你可以多花幾塊錢，改買三加侖的尺寸。

這款汽車垃圾桶，在亞馬遜上有超過3萬6000條五星好評，這也證明了，以時候最簡單的東西能帶來最大的改變。

「我以前總是把垃圾丟到車門兩側的儲物槽裡，很快就會累積一堆垃圾，」一名駕駛評論道，「這徹底改變了一切。它讓我的車更乾淨，且能容納兩周以上的垃圾量。」

「我很喜歡這款，因為我不喜歡掛著的袋子，而且它與我深色的內裝很搭，」另一人評論寫到，「它夠大，能滿足你的要求，更換垃圾袋也很容易；我用過其他垃圾桶都沒有這個好用。它的尺寸很完美，材料縫合得很好，且展示出很不錯的耐用性。」

「我以前車內塞滿了收據、食品包裝紙和各種垃圾，」另一位使用者表示，「自從有了這垃圾桶，我的車內就變得一塵不染了。大推。」

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