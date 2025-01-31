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這款免持式LED放大鏡 老花族好幫手

編譯周靜芝 / 即時報導
Vision Aid免持式 LED照明放大鏡。圖取自Amazon.com
Vision Aid免持式 LED照明放大鏡。圖取自Amazon.com

如果因視力不佳而減少許多生活上的樂趣，不妨參考一款Vision Aid免持式 LED照明放大鏡，消費者稱它為「新好朋友」，並誇讚它「好極了」。哈芬登郵報報導，這款小工具不同之處在於有21顆LED燈，可照亮書報或任何文件，捕捉到其他放大鏡無法顧及的細微之處；此外放大鏡可直立放置，工作時可集中注意力，不致手痠或震動。目前亞馬遜售價為19元（以網站表示為準）。

長度約9英吋的壓克力鏡片可提供30倍的放大倍率，內嵌的LED燈由三顆 AAA電池供電（不含在商品中）。直徑4.5吋的放大鏡，安裝在摺疊式底座上，既可支撐放大鏡，必要時不需手持，也可摺疊當手把使用。

對於從事注重細節的手工藝者來說，這款放大鏡是超方便、多功能又經濟的投資。購物者指出，這款工具可以減少眼睛疲勞，提高許多活動的精確度，可用在研究硬幣和郵票、筆記型電腦與手表維修、打造珠寶和製作魚餌、穿針線，甚至有助居家美甲與拼圖。放大鏡對於閱讀收據和書上的小字也大有幫助，尤其是視力較弱或有青光眼等問題的年長者。

一位署名Jean的網友留言說，她不斷買更多這款放大鏡，好讓它們能放在每個房間裡。另一人表示，文字很難形容它有多麼好用。

直徑4英吋的放大鏡很適合放在工具箱或書桌抽屜裡，不會太佔空間，需要時又很容易拿取；一位消費者說，他很高興能把它放在工具箱裡。

署名Debbie的消費者表示，她每天都使用這個很棒的放大鏡，喜歡它的光線。 對視力不佳的她很有幫助，「它就像是我的新好朋友」。

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