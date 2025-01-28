我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普背書候選人在兩場佛州特別選舉接受考驗

愛達荷州議員推動提案訴請最高法院推翻同性婚姻

這個可兼作夜燈的可愛充電站 亞馬遜現在半價

編譯周靜芝 / 即時報導
iVANKY四合一無線充電器。圖取自Amazon.com
iVANKY四合一無線充電器。圖取自Amazon.com

不少果粉同時擁有Apple手表、iPhone手機和Air Pods等產品，充電時若想節省空間與時間，便需有一個可同時容納所有產品的充電器。哈芬登郵報報導，一款iVANKY四合一無線充電器不但可做到這點，還能放在床頭當作小夜燈。據購物者表示，這個小工具有吸力「超強」的磁鐵，可將裝置牢牢卡住、快速為它們充電，且外型小巧可愛，旅行時也很方便打包。這款充電器原價59.99元，目前亞馬遜網站限時優惠、五折特價30元。

這個精巧的充電站可放在書桌或辦公桌上，作為Apple產品的支架，也可放在床頭櫃上進行充電。它有個放置Apple手表的支架、一個可放置X系列以外任何iPhone的底座（包括最新的iPhone 16），以及一個可為AirPods外殼充電的平台。iVANKY充電站的夜燈柔和，隨時可開啟或關閉，不會干擾睡眠。

一位亞馬遜購物者留言表示，iVANKY 充電站品質優良，磁鐵吸附力強；有時候他還希望它的磁力能小一些。他說，他是在抖音（TikTok）看到這款充電站，購買後對它的多功能與品質表示肯定，夜燈功能更是加分。

另一位網友對 iVANKY 充電站也大力誇讚說，可毫不費力同時為他的Pro Max手機、Apple手表和AirPods充電，適合他忙碌的生活節奏；充電功能令人印象深刻外，夜燈更為臥室床頭增色不少。小巧、立體設計適合旅行時攜帶，讓他可將所有裝置整理得井然有序、隨時取用，省了不少事。

一位網友說，它真的很棒，燈光與廣告所敘述的一樣柔和，早上輕輕一按，就能找到他的眼鏡與拖鞋，而不用起身開燈。為手機充電的速度也很快，可牢牢吸住他的iPhone 16 plus，還能讓所有裝置同時充電，不會佔用桌子的空間。

iPhone Apple iPhone 16

上一則

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

延伸閱讀

凜冬將至還是持續強健？蘋果本周將公布財報 市場看法不一

凜冬將至還是持續強健？蘋果本周將公布財報 市場看法不一
亞馬遜會員這項福利沒了 「先試後買」2月起取消

亞馬遜會員這項福利沒了 「先試後買」2月起取消
亞馬遜捐千萬 馳援野火災區

亞馬遜捐千萬 馳援野火災區
和碩賣印度廠 淡出iPhone製造布局

和碩賣印度廠 淡出iPhone製造布局

熱門新聞

炸魷魚。Image by martin miranda from Pixabay

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

2025-01-20 09:15
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
用對的方式保存蒜頭，才能避免快速變質。（取材自unsplash.com＠Surya Prakash）

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

2025-01-25 19:55
有一項新研究發現，衰弱程度提升與失智相關，可能在正式診斷出失智的前九年就顯現。示意圖。（圖／123RF）

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

2025-01-23 12:35
Texas Roadhouse牛排館。美聯社

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

2025-01-22 09:49
Image by Leeloo The First from Pexels

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

2025-01-21 14:52

超人氣

更多 >
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝
「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長