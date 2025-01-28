這個可兼作夜燈的可愛充電站 亞馬遜現在半價

iVANKY四合一無線充電器。圖取自Amazon.com

不少果粉同時擁有Apple 手表、iPhone 手機和Air Pods等產品，充電時若想節省空間與時間，便需有一個可同時容納所有產品的充電器。哈芬登郵報報導，一款iVANKY四合一無線充電器不但可做到這點，還能放在床頭當作小夜燈。據購物者表示，這個小工具有吸力「超強」的磁鐵，可將裝置牢牢卡住、快速為它們充電，且外型小巧可愛，旅行時也很方便打包。這款充電器原價59.99元，目前亞馬遜網站限時優惠、五折特價30元。

這個精巧的充電站可放在書桌或辦公桌上，作為Apple產品的支架，也可放在床頭櫃上進行充電。它有個放置Apple手表的支架、一個可放置X系列以外任何iPhone的底座（包括最新的iPhone 16 ），以及一個可為AirPods外殼充電的平台。iVANKY充電站的夜燈柔和，隨時可開啟或關閉，不會干擾睡眠。

一位亞馬遜購物者留言表示，iVANKY 充電站品質優良，磁鐵吸附力強；有時候他還希望它的磁力能小一些。他說，他是在抖音（TikTok）看到這款充電站，購買後對它的多功能與品質表示肯定，夜燈功能更是加分。

另一位網友對 iVANKY 充電站也大力誇讚說，可毫不費力同時為他的Pro Max手機、Apple手表和AirPods充電，適合他忙碌的生活節奏；充電功能令人印象深刻外，夜燈更為臥室床頭增色不少。小巧、立體設計適合旅行時攜帶，讓他可將所有裝置整理得井然有序、隨時取用，省了不少事。

一位網友說，它真的很棒，燈光與廣告所敘述的一樣柔和，早上輕輕一按，就能找到他的眼鏡與拖鞋，而不用起身開燈。為手機充電的速度也很快，可牢牢吸住他的iPhone 16 plus，還能讓所有裝置同時充電，不會佔用桌子的空間。