亞馬遜會員這項福利沒了 「先試後買」2月起取消

亞馬遜即將取消對Prime會員的先試後買（Try Before You Buy）服務。美聯社

亞馬遜 即將取消對Prime會員的先試後買（Try Before You Buy）服務，這項福利 允許會員在完成購買前，在家試穿所挑選的服裝、鞋子與配件。1月31日是這項服務結束的日期，也是會員可使用這項福利下訂單的最後一天。

購物者對此消息表達失望，稱之為「徹底讓人不開心」，並質疑亞馬遜為何取消這項優惠。真遺憾。社群媒體 Reddit的一位用戶留言說，她第一次用它買到了合適的工作鞋，「真的很方便」；另一人表示，可惜這個功能要消失了，她用它試過許多次衣服。

也有些人對這項服務印象不深，一位網友說，雖然很驚訝，但他覺得先試後買太麻煩了。

亞馬遜在本月初的一份聲明中說明這個決定背後的原因，發言人指出，由於「先試後買」只適用於有限的商品，且該平台利用人工智慧的尺碼推薦等功能越來越進步；客戶可使用如虛擬試穿、個人尺碼推薦、消費評論與改良尺碼表來確認找到合適商品。

為與Stitch Fix、Rent the Runway和Wantable等個人造型服務購物網站競爭，亞馬遜於2017年首次以「Prime Wardrobe」為名義測試先試後買服務，並於2018年正式推出。顧客最多可選購六件服裝試穿，收到商品後七天內可將不想要的退回，不收取任何費用。

亞馬遜表示，仍將為商品送達美國境內的Prime會員提供免費退貨服務。購物者可在「你的訂單」中選擇想要退貨的商品，說明原因，並將商品送到可無標籤或無包裝退貨的投遞地點。

符合退貨條件的產品重量必須小於50磅，且在購買後30天內仍處於「全新、未使用過狀態」；如果客戶選擇透過郵局寄回，亞馬遜將從退款中扣除運費。