果粉福音…鑰匙圈行動電源輕巧容量大

羅利牌(RORRY) 鑰匙圈可攜式充電器Portable Charger, 5000mAh。圖取自Amazon.com

手機、平板電腦等行動裝置越來越普及，許多人片刻少不了這些配備，需要帶著可攜式電源隨時充電；羅利牌(RORRY) 鑰匙圈可攜式充電器Portable Charger, 5000mAh非常輕巧，零售網站亞馬遜(Amazon)目前打折促銷，折扣後單價僅26.39元，幾乎與蘋果(Apple )公司所有平台都相容。

這一款鑰匙圈可攜式充電器被一位評論家捧為「完美的旅行伴侶」、「天才之作」；除了與AirPods 和 Apple Watch 等蘋果裝置相容，還內建可伸縮的 USB-C 線，出門在外完全不必攜帶額外配件，而且可以將這一個小巧充電器直接夾在登山扣、包包、背包或皮帶環上，隨時方便取用。

原價32.99元，目前亞馬遜20%折扣是26.39元。有六種顏色，可根據自己的風格和喜好選色。

這款可攜式充電器雖然不是蘋果公司的官方產品，卻能夠與Apple Watch（Series 9、Ultra 6 至8、SE 2 至5）、AirPods（各款產品，包括Pro 型號）、iPhone 11及更高等的所有iPhone 相容，包括Pro和Max型號。

雖然小巧玲瓏，這款充電器功能很強大，可提供足夠電量。充滿電力後，足可為Apple Watch充滿電10次，如果用來為最新一代 iPhone 充電，可充滿電1次、為AirPods充滿電8次。

為這一款小巧行動電源充電，百分之百充滿約需要2.5小時。完成充電後，可縮回兩根USB-C線纜中的一根，插入 iPhone、Android或其他相容設備充電。

儘管只是迷你小玩意兒，電量足以同時為好幾個裝置充電。

除了產品本身品質好，有些評論者表示，羅利品牌的客戶服務也很棒。有人曾碰到外觀磨損和技術困難，羅利公司二話不說更換，18 個月保固期提供額外保固。

評論者 AllyKat86聲稱這一款可攜式充電器徹底改變他的生活，內置電纜很方便，不必擔心帶電線出門；更棒的是相容性，最近在旅途中同時為 iPhone 16 Pro、Apple Watch 以及 AirPods充電。他選擇漂亮的紫色，放到包包裡很容易認出。

另一評論者Jade說，很高興可為所有設備充電，而且不必搭配好幾條電源線，非常適合節日、音樂會和旅行，可以和朋友共享。