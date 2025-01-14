好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多（Costco）門市。(美聯社)

倉儲式賣場好市多 （Costco ）以商品種類繁多、品質優良而聞名，食品區也提供各式海鮮。但美食網站Mui Kitchen撰稿人雅維拉（Marian Avila）指出，好市多並非每種海鮮都是好的漁獲，有些的品質或口味，可能會讓消費者失望。雅維拉表示，以下是五種最好避免在好市多購買的海鮮。

首先，要避開的是Trident Seafoods的冷凍魚條。雖然都是大包裝，外表看來也頗為誘人，但實際上每個魚條只有三分之一是真正的魚肉，其餘的都是包裹的麵包粉。此外，每三個魚條的鈉含量是每日建議攝取量的14%，對需控制鹽分的人來說，是個要注意的問題。

其次，雅維拉說，Aqua Star的鯛魚片是另一個應跳過的商品。雖然鯛魚因口味清淡、價格低廉而廣受歡迎，但好市多出售的魚片來自密集養殖場，可能違反永續漁業。此外，每磅6元的價格也高於其他超市，例如沃爾瑪 每磅約為4.25 元，不值得多花錢在好市多購買。

好市多的進口蝦，也是雅維拉另一個不推薦的選項。她表示，雖然提供的蝦種類繁多，但品質有待提升，許多進口蝦來自在永續與食品安全上標準較寬鬆的國家。2020年，由於爆發沙門氏菌，食品藥物管理局（FDA）要求好市多大規模回收蝦，引起人們的安全疑慮。

另一個雅維拉認為不OK的海鮮是Orca Bay的Keta鮭魚片。這種鮭魚也被稱為 Chum，脂肪含量很高，缺乏高品質鮭魚的口感與味道。有消費者反映，Orca Bay的Keta鮭魚片難於烹煮，味道也與一般的鮭魚不同，讓人感到失望。

最後是AysenCoho的鮭魚片，雖標示為「生魚片品質」，但未如預期。許多消費者發現，鮭魚在解凍後很容易散開，且缺乏良好生魚片所需的油花。一份鮭魚含有19公克脂肪，接近每日建議攝取量上限，對追求健康者來說也是個問題。

雅維拉表示，選擇優質的海鮮可讓人享受美味的一餐，否則便會讓人大失所望；因此了解所選購海鮮的品質與產地十分重要，避開好市多這五種產品，確保烹調出滿意且安全的美食。