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情人節心型碗 一元店低價版比沃爾瑪的搶手

編譯周靜芝 / 即時報導
一元店Dollar Tree。美聯社
一元店Dollar Tree。美聯社

想提早為情人節購物的消費者，都注意到一元店Dollar Tree一款售價1.25元的紅色心型碗，幾乎是沃爾瑪（Walmart）賣的商品翻版。

每日郵報報導，Dollar Tree線上與店內銷售的這款心型碗，是該連鎖折扣店情人節派對與裝飾類別中列出的眾多商品之一。

這款心型碗與沃爾瑪售價1.98元、稍大的紅色心型碗高度雷同，據該賣場網站顯示，由Way To Celebrate製造的這款情人節應景商品，已被許多消費者放入沃爾瑪的線上購物車中。

這兩款碗都充滿節日氣氛，方便在家中或辦公室舉辦情人節主題活動，且看起來都很堅固，但Dollar Tree的商品顯然更受青睞，品質與價格都獲得5星評價。

其中一位留言說，她今天在店裡發現了這些碗，高興的買下，因為它們將會是完美的禮物籃。另一位給予5星好評的購物者表示，她很喜歡這個碗，認為它是情人節禮物的完美選擇。

不過，Dollar Tree的紅色心型碗暗藏小「陷阱」，如果在網路購買，必須至少購買24個，價格為30元；而沃爾瑪的商品，則無此限制。

儘管走低價路線，Dollar Tree仍是2024年美國零售業關閉的7千多家商店中的一部分；Dollar Tree雖難逃「零售業血洗」的慘況，但並非49家申請破產的業者之一。據統計，去年12月13日的一周內，全美有8家Dollar Tree門市關閉。

這家折扣連鎖店的顧客，去年日子也不好過，他們對店內商品價格突然調漲感到憤怒；該公司為增加利潤，將價格上限從1.5元提高至7元。

Dollar Tree執行長德雷林（Rick Dreiling）去年9月表示，他們已在1600家轉型的商店中看到銷售業績顯著提升。該公司也利用價格上限的調漲來銷售更多的商品，以吸引較富裕的顧客；這些商品包括食品、飲料、寵物與個人護理用品。

沃爾瑪 零售業 寵物

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