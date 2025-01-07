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流感盛行季節 家中備好這款三合一快篩試劑

編譯周芳苑／即時報導
三合一快篩劑「OSOM Flu SARS-CoV-2 Combo Home Test」。圖取自Amazon.com
三合一快篩劑「OSOM Flu SARS-CoV-2 Combo Home Test」。圖取自Amazon.com

每年這個時候都是流感(flu)高峰期，如今另外加上新冠肺炎(COVID-19)，雙雙併行。這兩種疾病症狀雷同，但所感染的病毐不同，很難判別，為了保護自己和家人，專家建議在家裡備妥三合一快篩劑「OSOM Flu SARS-CoV-2 Combo Home Test」，測出病源並進行正確的治療。

OSOM品牌這一款快篩試劑結合新冠肺炎和A型流感、B型流感三大檢測，單價不到30元，在知名零售網站亞馬遜售價 29.99 元、連鎖藥局CVS訂價24.99元，只要花 10 分鐘就可完成檢測，安心無憂。

這三種感染的症狀很類似，有必要藉由檢測研判病毐類型，以便對症下藥、採取正確有效的醫護計劃。很重要的一點是， OSOM 套件判讀陰性結果的準確率大於 99%，因此，不必擔心出現假陽性。

換句話說，只要用這一款快篩劑檢測、確保沒有感染，便大可以信心滿滿出門，不必擔心家裡是否有人已感染，也無需懷疑自己是否可能感染什麼病毐 、會不會在任何聚會感染他人，可在寒冬裡輕鬆平靜而安心的與親朋好友相聚。

這款快篩試劑專為至少兩歲的人士設計，安全可靠，而且操作簡單，只要將拭子插入鼻孔0.75吋即可，屬於非侵入性檢測、快速且完全無痛。

每個 OSOM 品牌的快篩套件都有兩個快速提供結果的試劑，可檢測多種疾病病毐，包括引發新冠肺炎 的 Delta 和 Omicron 變種、以及A型流感、B型流感和 H1N1 豬流感。

亞馬遜許多消費者買了這一款快篩劑後有好評。

其中一人表示，這一段時間會盡量準備居家快篩劑，以防萬一，而且檢測結果很準確，物超所值。

另一消費者稱讚這款三合一快篩劑「說明清晰、易於使用、檢測結果快速出出爐」，並提到過去兩年使用四個不同品牌，如今將更常使用 OSOM 品牌。

不過，在CVS網站，有消費者提到，拭子棒很單薄、檢測結果的顯示小，美中不足。

檢測 流感 新冠肺炎

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