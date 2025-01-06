好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

在美國生活的網友分享好市多適合當作伴手禮的好物。(美聯社)

隨著春節將至，許多旅居美國的華人已開始為回國過節做準備，其中購買保健品成為回國伴手禮的熱門選擇。有網友力推Costco 是採購伴手禮的絕佳地點，他特別推薦北美知名品牌 Webber Naturals 的魚油，另外還有巧克力、堅果、咖啡豆等都很適合買來送人。

一名生活在芝加哥的華人網友在小紅書 貼文分享，Costco（好市多 ）是她囤購保健品的首選地，因為這裡的魚油、維生素和鈣片等商品量大又實惠，不僅方便攜帶，還能滿足親友對健康產品的需求。

該網友特別推薦了北美知名品牌 Webber Naturals 的魚油，表示其產品獲得加拿大衛生部的 NPN 認證，品質值得信賴。她指出，魚油對於經常飲食油膩的人群來說是補充優質脂肪酸的好選擇，一罐約200多人民幣(約30美元)。此外，Costco店內還有氨糖、膠原蛋白和葉黃素等多種保健產品，能滿足全家人的營養需求，成為深受歡迎的人氣品牌。

該網友還提到，Costco的保健品不僅能在門店購買，還可通過線上商店訂購，方便了身處不同城市的消費者。她呼籲其他網友分享各自的回國伴手禮選擇，並表示這些保健品不僅實用，也能傳達對家人健康的關心，成為過節期間的暖心禮物。

該網友也發布另一支影片，列出幾項適合送禮的好物，包括Ghirardelli巧克力，它的口感細膩、口味很多樣，約116元人民幣(約16美元)；Kirkland signature堅果，是他反覆回購的零食，約182元人民幣(約25美元)；星巴克 咖啡豆，約147元人民幣(約20美元)；Nutella堅果醬，適合用於塗抹麵包搭配食用，約109人民幣(約15美元)；老少皆宜的樂高玩具約292-1460元人民幣(約40-200美元)。

該網友直呼，好市多從營養品到玩具及生活用品都買得到，價格也很超值，帶回中國非常划算。