價值是王道 消費趨勢決定2024零售業贏家與輸家

2024年，物有所值成為消費主流。（美聯社）

2024年，物有所值成為消費主流。美國的購物者與餐廳顧客在面對高房價與高食品價格時，對於在哪裡以及如何花錢更錙銖必較。

美聯社報導，連富人也到平價超市沃爾瑪 與Aldi購物，用餐會選擇速食或在家烹飪，而非上餐廳打牙祭；百貨公司陷入困境掙扎，因為買家選擇上網購物或到H&M等更便宜的連鎖品牌。一般人也不再換新家具或花大錢裝潢，而是選擇用相框和蠟燭等廉價物品來妝點他們的家。

這些轉變改變了2024年的購物與餐飲趨勢。截至12月20日，數據分析公司Coresight Research統計，全美有48家零售業宣告破產 ，去年同期為25家；而另一份資料顯示，今年至少有22家連鎖餐廳申請破產，是2020年以來的最高紀錄。以下是美聯社分析2024年的消費趨勢與零售業者幾家歡樂幾家愁的景況。

贏家

沃爾瑪：全美最大零售商總在艱難時期笑傲同業，因為消費者轉向平價超市購買生活必需品，而這些佔沃爾瑪業績的60%；正如2008年經濟大蕭條時，沃爾瑪的顧客多了收入在10萬元以上的家庭。這回，因擴大了網購服務，並增加了更多時尚服裝，該公司認為可以留住這些顧客。

亞馬遜：電商龍頭亞馬遜利用其優勢，吸引找便宜的買家。11月推出的線上低價商店Haul，提供電子產品、服裝和其他價格在20元以下的商品。該公司表示，7月的會員日活動創下了銷售紀錄。但未來可能面臨來自中國商品會被徵收高關稅，以及美國勞動市場動盪等不利因素。

連鎖休閒快餐店：對Shake Shack等業者來說，去年是個豐收年，品質比一般速食更上一層樓，但價格依然實惠。地中海料理餐廳Cava表示，由於快速展店，去年前9個月營收激增逾33%。墨西哥燒烤Chipotle一度因餐點份量較少飽受批評，在確保份量「一致且豐富」後，再度吸引顧客上門。

牛仔褲賣家：闊腿牛仔褲成時尚，帶動各家零售商的銷售額；梅西百貨 、A&F、Levi’s、Gap和Stitch Fix等都將這股趨勢視為近幾個月的業績強心針。同樣的闊腿褲，Gucci可賣到1200元，精打細算者也可在沃爾瑪以29元買到。

麥當勞：麥當勞去年初並不順利，由於顧客對通膨感到厭倦，選擇在家用餐，導致銷售額下滑；不過，麥當勞在六月推出5元套餐後，吸引較低收入顧客回流。該公司將這項優惠延長到去年底，並表示2025年將推出更多超值優惠。因秋季爆發四盎司牛肉堡中的生洋蔥染大腸桿菌，導致14個州至少104人罹病，這家速食巨頭正努力挽留顧客。

輸家

目標百貨：該公司的廉價時尚服裝與家飾一向頗受歡迎，但在2024年卻面臨挑戰。與沃爾瑪不同，目標的銷售額中只有不到25%來自食品飲料，服飾等商品占比較重。目標一向被視為價位較高，市場分析師指出，最近其商品變得雜亂；不過，去年黑五仍以泰勒絲的獨家商品吸引眾多粉絲。

星巴克：星巴克去年不好過，品項越來越複雜，有數以千計的方式客製飲料，導致大排長龍，手機應用程式的取貨時間也不準確；橄欖油咖啡等新產品無法吸引顧客，並對高價格產生反感。秋天上任的新執行長尼可（Brian Niccol）企圖扭轉局面，但勞資糾紛導致的12月罷工潮，可能在2025年繼續影響該公司。

傳統餐廳：2024年，數家擁有數十年歷史的連鎖餐廳因競爭日趨激烈、用餐模式改變，以及過時的龐大投資而宣告倒閉。紅龍蝦、TGI星期五與義式餐廳Buca di Beppo都申請破產，關閉數十間分店。精簡後的紅龍蝦在新資金挹注下擺脫破產困境，但能否扭轉連年下滑的業績，仍有待觀察。

大件商品：在新冠疫情高峰期，消費者利用低利率與補助金，改建房屋並進行其他大額消費。但2023年起，錢潮逐漸消退，這對全美最大消費電子產品連鎖賣場百思買等零售商來說是一大挑戰，電器、家庭劇院與遊戲設備的銷售量均下降。家得寶與Lowe's也表示，大件商品尤其是廚房、浴室的改造工程的銷售均不振。

百貨公司：那些迎合中等階級的百貨公司，一直努力抓住顧客，因為許多人轉向網購或快時尚。表現最差的百貨公司包括Kohl's，去年連續第11季營收下滑。15日即將離任的執行長金斯貝瑞（Tom Kingsbury）承認在商品銷售上的失誤，包括減少高級珠寶、受歡迎的自有品牌及小尺碼商品；該公司計畫在今年將這些品項回歸。梅西百貨則表示將在三年內關閉150家店，並開設15家更高檔的Bloomingdale’s。高檔百貨Nordstrom的年度表現優於預期，該公司日前同意被Nordstrom家族與墨西哥一零售集團收購，並轉型為私人公司，讓Nordstrom在重振業績上有更大的迴旋空間。