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非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

編譯周靜芝 / 即時報導
好市多（Costco）門市。(美聯社)
好市多（Costco）門市。(美聯社)

如果想要來次大採購，倉儲式大賣場好市多Costco）是最佳去處。從涼亭、iPad到咖啡和Frito Lay綜合洋芋片，消費者需要的一切商品，都能在好市多一站購足；好市多的自有品牌科克蘭（Kirkland）系列產品，更擄獲無數粉絲的心。但就像任何熱門賣場一樣，它也吸引了大批人潮，常導致停車場擁擠與結帳大排長龍。美食消費網站Delish報導，該何時到好市多購物，才能避免混亂呢？好市多的員工，提供了一些竅門。

平日通常較不擁擠

社群網站IG擁有大批追隨者的夏儂·方（Shannon Fong），分享了她最常去好市多購物的時間。她說，對她個人來說，最好的時間是周二或周三早上剛開門時，因為人們通常不會在周末購物，會在周日或周一前往好市多，所以周二和周三一早是最佳時段。成立好市多粉絲團Hot Finds的蘭普（Laura Lamb）也選在平日購物，但會選不同於夏儂·方的時間。她認為，在周間如果希望能安靜地逛賣場，最好的時間是周一至周四的下午1點到3點，「這也是去美食廣場享用熱狗的最佳時機」。

不過，如果不是早起的鳥兒，IG帳號CostcoDeals的網友分享了其他的時間，這時結帳的隊伍會比較短。CostcoDeals稱，根據經驗以及好市多員工的分享，下午4點到6點是最適合的時間；當然好市多總是很忙碌，但因為下午4點前人們會去接孩子放學，而下午5點至6點，剛好是下班時間，賣場比較冷清。

夜間也是購物好時機

另一個人流較少的時段是下班後，CostcoDeals說，打烊前的最後30分鐘至一小時，賣場也較冷清，但這種情況會因季節或假日來臨而改變。至於一周中哪一天最好，CostcoDeals的建議是周二；不過，這會因每個好市多附近的城市與人口密度不同而有差異。

周末購物小訣竅

蘭普為那些只能在周末前往好市多購物的人提供了一些聰明的建議。她說，如果周末是唯一的選擇，那麼最好在開門時即趕到現場，並且記住，好市多通常會提早10分鐘開門。蘭普的說法與Delish從谷歌地圖的熱門時段所觀察到的紀錄相符；從一天開始時人潮緩慢增加，到傍晚打烊前人潮又逐漸減少，這種趨勢不會因星期幾而有差別。

最重要的是，盡量避免在周末上午11點至下午4點間前往好市多。蘭普發現，這是多數好市多賣場最繁忙的時段，會花費不少時間卡在人潮中。

好市多 Costco 社群網站

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