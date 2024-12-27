Trader Joe's這款新零食 有人瘋搶有人掩鼻

Trader Joe's最近推出其自家品牌的新零食「卡舍爾藍起士愛爾蘭薯片」(Cashel Blue Cheese Irish Potato Chips) ，有些人覺得噁心，但這一個月來已被搶購一空。(美聯社)

Trader Joe's 最近推出其自家品牌的新零食「卡舍爾藍起士愛爾蘭薯片」(Cashel Blue Cheese Irish Potato Chips) ，有些人覺得噁心，但這一個月來已被搶購一空。

瘋搶風潮下，在Trader Joe's購物的費雪(Natasha Fischer) 在社群媒體 詢問大家對這一款新上市的薯片有什麼看法。

這一款5.5盎司袋裝的愛爾蘭薯片大約11月份便開始在社群媒體上引起熱烈議論。

這款薯片結合了愛爾蘭馬鈴薯和藍起司，Trader Joe's形容，這樣的組合可以為任何需要零食的場合帶來「翡翠島的優雅」(Emerald Isle elegance)。

費雪在她的 Instagram 貼文中寫著，如果酷愛藍起司，這款薯片非吃吃看不可，但如果並不愛藍起司，可能不會想吃。對藍起士愛好者來說，永遠不嫌多。

Trader Joe's這款愛爾蘭薯片一袋2.99元，限時供應，想嚐鮮要趁早。

Trader Joe's在產品描述中寫道，這一款愛爾蘭出口品以其「家常馬鈴薯和奶油味十足的起司」著稱；卡舍爾藍起士被認為是愛爾蘭最受歡迎的起士，每咬一口這一包薯片，就會明白原因何在，卡舍爾藍起士的清爽奶油味和辛辣味道鮮明。

一些購物者表示，他們後悔只買了兩袋薯片。

一位Instagram用戶說，這款薯片出奇好吃，有點臭，但多數美味起司都是這樣！

另一購物者說，味道很濃，迫不及待想吃更多。

有些喜歡這種風味的Instagram用戶聲稱，沾水牛醬(buffalo dip)吃味道更好。

費雪在12月9日的Instagram貼文中對該產品給予近10顆星評價；一位X用戶則給予7分(滿分10分)，提到中世紀的腳模味道，時髦又逗趣。這款薯片為零食重新定義。

有一些Reddit用戶聲稱這一款愛爾蘭薯片比Trader Joe's一袋2.69元的法式洋蔥爆米花更好吃；另有些人認為帶有大眾風味，希望成為常態商品。