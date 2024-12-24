好市多這5種咖啡豆 消費達人最推薦

咖啡。Image by Couleur from Pixabay

量販店好市多 (Costco )不僅酒品選擇眾多頗受消費者好評，批發包裝的咖啡 豆同樣有著許多物美價廉的貨品。美食網站The Kitchen消費達人麥肯齊‧費爾森(Mackenzie Filson)撰文指出，在當地好市多連鎖分店嘗試10款咖啡豆之後，找到5種值得推薦的選項，供消費者下次前往好市多採購時參考。

＊推薦排行榜第一名：Ruta Maya品牌的百分之百有機咖啡，中度烘焙(Medium Roast)，5磅包裝售價44.99元

5磅包裝完全展現Ruta Maya的批發風格，買回家可以喝好一陣子。咖啡豆帶有烘焙香，口感略有酸味，但味道十分豐富。用摩卡壺(Moka Pot)之後顏色略淡，做成冷萃(cold-brew)咖啡則有巧克力味。

＊推薦排行榜第二名：Peet's Coffee品牌的Major Dickason's配方咖啡(Blend Coffee)，深度烘焙(Dark Roast)，2磅包裝售價18.99元

費爾森指出，原本對於購買連鎖咖啡店的配方咖啡感到猶豫，但好市多員工說明Peet's Coffee品牌Major Dickason's配方咖啡不僅甚受顧客喜愛，就連好市多員工也非常喜歡。她在文中寫道，品嚐結果確實名不虛傳。

＊價格最實惠：好市多自營「科克蘭品牌」(Kirkland Signature)招牌配方咖啡(House Blend)，中度烘焙，2.5磅包裝售價12.99元

她指出，在好市多購物時一定要採購Kirkland Signature商品，招牌配方咖啡也不例外，2.5磅咖啡豆只賣12.99元，在所有比價選項中最實惠。

＊最佳濃縮咖啡(Espresso)：Lavazza濃縮咖啡，2.2磅包裝售價17.99元

包裝上雖有「濃縮咖啡」一詞，但不代表是以濃縮咖啡方式沖泡，只說明咖啡豆的烘焙方式而已。費爾森指出，喜歡又濃又強的濃縮咖啡的消費者，如果不想花錢購買昂貴的咖啡機器，一定要試試Lavazza濃縮咖啡。

＊最佳低因咖啡(Decaf)：Mayorga Organic Café Cubano低因咖啡，深度烘焙，一組內含兩包、每包2磅，售價44.99元

她指出，口感跟正常咖啡因的咖啡幾乎一樣。