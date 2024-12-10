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善用拼多多價格調整政策 她領到70元退款積分

編譯周芳苑／即時報導
折扣網路商店拼多多(Temu)。（路透）
折扣網路商店拼多多(Temu)。（路透）

折扣網路商店拼多多(Temu)一名加拿大購物者以拉克爾(Raquel)之名透過 (Raquel@raquelriskin)帳戶在社群媒體抖音(TikTok)透露她購買產品後獲得退款積分的方法。

拉克爾12月1日在發布一段視頻，解釋如何取得積分。事後有些人照著做確實奏效，其中一人聲稱，遵循指示後，真的得到70元拼多多積分。

第一步是找到之前的訂單列表，接著選擇特定訂單。一旦發現購買的物品價格在購物後跌價，可選擇「請求價格調整」(Request a price adjustment)，接著會看到「已發出調價退款」(Price adjustment refund issued)字樣。

拉克爾說，十分之九，商品價格會下降，拼多多會毫不客氣地贈予Temu積分。

拼多多贈送積分並非秘密，拉克爾主要是善用其價格調整政策，而拼多多已明訂政策，說明客戶如何透過價格調整獲得額外積分。

拼多多發言人說，該網站提供30天價格調整保證，一旦商品價格在購買後30天內調降，拼多多將退還差價，讓顧客每次在拼多多購物都能享有最優惠價格。

價格調整的操作過程很簡單，顧客可進入應用程式中的「您的訂單」(Your Orders)選項，在項下選擇特定訂單，而後點擊「價格調整」(Price Adjustment按鈕)。尺寸、顏色和購買地點等因素都會影響 Temu退款積分多寡。即使在商品送貨到家之前申請價格調整，也不會影響出貨。

不過，拼多多官網稱，價格調整並不涵蓋運費在內的相關費用，而且該公司保留價格調整政策最終解釋權、隨時修改政策條款權、以及拒絕任何價格調整的權力。

拼多多另補充，促銷或清倉商品以及斷貨商品恐不符合價格調整資格。

數據機構Earnest Analytics 資料顯示，拼多多應用程式2022年推出，截至2023年11月，在全美網路折扣商店市場已有17%市佔率。

好幾位抖音用戶分享一步步照著做而獲得Temu積分的真實經驗。

至少兩名加拿大評論者聲稱各收到45和50元Temu積分。

美國也有好幾位用戶聲稱透過價格調整獲得積分，其中一人甚至獲得283元積分。還有人說，雖然目前只拿回5元，但很高興知道未來可繼續這麼做，太棒了。

拼多多 抖音 加拿大

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