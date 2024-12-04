非Prime會員購物更便宜？網友炸鍋掀退訂

網路零售業鉅子亞馬遜(Amazon)Prime會員支付年費139元旨在享受免運費等諸多福利，然而用戶們近來發現，非會員有時購物反而比會員價更便宜，紛紛取消會員資格。美聯社

網路零售業 鉅子亞馬遜 (Amazon)Prime會員支付年費139元旨在享受免運費等諸多福利，然而用戶們近來發現，非會員有時購物反而比會員價更便宜，紛紛取消會員資格。

一位女士最近透過社群網站 抖音(TikTok)分享亞馬遜非會員價更便宜的真實發現；她向一位朋友發送亞馬遜網站上的一個鑽頭連結，結果，那位非會員友人看到的價格只要12元，她本人是Prime會員，標價竟要16元。

這位女士以為Prime會員可享兩天免運費，事實並非如此。

這支報料影片獲10萬多條評論，紛紛表示取消Prime會員。一位網友觀看該影片當下便取消會員。

亞馬遜官網稱，Prime會員可享數百萬件商品免運費兩日運送服務、以及 1500萬餘款商品免運費一日送貨服務，然而有些消費者稱，亞馬遜將運費納入商品價格。

一位用戶評論說，非Prime會員只要消費滿25元就可免運費，依此推估，購物成本反而更便宜。

有些亞馬遜會員對於訂單未能在承諾的兩天內送達大表不滿；一位用戶說，他一旦發現訂單無法在約定時間內送達，便要求取消。

有些人認為定價問題可能是亞馬遜將面對的下一個集體訴訟。

亞馬遜今年已遭集體訴訟，被控未履行某些商品號稱的「保證」送貨承諾；西雅圖一名法官6 月予以駁回，理由是該提告人未說明亞馬遜送貨措施如何違反消費者保護法。

訴訟稱，亞馬遜在約定「日期」送貨到府，但送貨時間點未必落在約定的「四個小時」內窗。

亞馬遜官司不斷，目前另外面對美國聯邦貿易委員會(FTC) 指控，被控未經數百萬線上購物者同意便擅自將他們納入Prime服務，成為會員便難以脫身。

聯邦貿易委員會(FTC)去年指責亞馬遜藉由操縱性、脅迫性或欺騙性界面欺騙消費者自動續訂 Prime 會員。

亞馬遜否認不當行為，該訴訟除了控告亞馬遜，也將三名高階主管列為被告。

亞馬遜聲明，聯邦貿易委員會毫無根據的不當指控已擾亂三名被告生活。

亞馬遜在上個月提交的文件中明言反對FTC將審判推遲至明年7月。

聯邦貿易委員會去年在一項反壟斷訴訟中指控亞馬遜濫用市場力量，部分原因是該零售鉅子限制旗下賣家在其他平台提供更優惠價格。