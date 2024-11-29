「川普關稅要來了」零售商年底購物季促銷新招：漲價前快點買

零售商把握年底購物季的促銷機會，大打潛在關稅的「恐懼訴求」。(美聯社)

隨著總統當選人川普明年1月上任後，可能會對進口自多國的產品加徵關稅 ，零售商 把握年底購物季的促銷機會，大打「恐懼訴求」，希望刺激消費者打開荷包。

線上家具零售商Finally居家裝潢公司在臉書 頁面上宣告：「關稅前促銷！這不是演習。」戶外與體育用品零售商Tarpten在加碼促銷活動時，也利用潛在的關稅威脅，最近在臉書頁面推廣黑色星期五促銷時也說：「在明年此時之前，這些可能是我們所能提供的最佳折扣，潛在的關稅要來了。」

美妝品牌Jolie Skin也透過電子郵件敦促消費者在關稅提高價格之前，先「鎖定我們目前的價格」，趕快行動，否則關稅生效後，招牌的過濾蓮蓬頭價格可能大漲25%到205美元。客製化釣竿製造商J&J運動服務公司18日也在臉書貼文說，「現在就買…關稅要來了，這不是開玩笑」，「我們將儘可能撐著，但我們能確定地說，這可能是各位可能會看到的最後『促銷』」。

在網路銷售客製化設計貼紙和別針的畫家魯茲（Anthony Ruiz）便在社社群媒體推出一波形ㄒ銷活動，主打網站全品項在關稅前都75折，在短短幾天內獲得170筆訂單。他也趕在明年1月之前擴大向中國製造商下單，趕快囤積庫存。

一些TikTok網紅也敦促人們趕快先囤貨自己最愛的產品，其他網紅則分享洗髮精和化妝品等日常用品能儲存多久的「小撇步」，幫助用戶擬定囤貨計畫的優先次序。

川普已在競選時承諾對所有中國進口產品課徵60%關稅，對其他國家的進口產品全面課徵10%至20%關稅，日前更宣布將對來自墨西哥和加拿大的進口品課徵25%關稅，對所有來自中國的產品加徵10%關稅，一旦生效，可能重創企業供應鏈並擠壓利潤。目前還不清楚川普會落實哪些關稅關稅、及其對物價的影響。

多數大公司都還沒在行銷活動中，加入潛在關稅的威脅，也可能不會明顯這麼做，但好幾家公司都已表示，可能必須轉嫁成本。