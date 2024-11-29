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「川普關稅要來了」零售商年底購物季促銷新招：漲價前快點買

編譯簡國帆／綜合28日電
零售商把握年底購物季的促銷機會，大打潛在關稅的「恐懼訴求」。(美聯社)
零售商把握年底購物季的促銷機會，大打潛在關稅的「恐懼訴求」。(美聯社)

隨著總統當選人川普明年1月上任後，可能會對進口自多國的產品加徵關稅零售商把握年底購物季的促銷機會，大打「恐懼訴求」，希望刺激消費者打開荷包。

線上家具零售商Finally居家裝潢公司在臉書頁面上宣告：「關稅前促銷！這不是演習。」戶外與體育用品零售商Tarpten在加碼促銷活動時，也利用潛在的關稅威脅，最近在臉書頁面推廣黑色星期五促銷時也說：「在明年此時之前，這些可能是我們所能提供的最佳折扣，潛在的關稅要來了。」

美妝品牌Jolie Skin也透過電子郵件敦促消費者在關稅提高價格之前，先「鎖定我們目前的價格」，趕快行動，否則關稅生效後，招牌的過濾蓮蓬頭價格可能大漲25%到205美元。客製化釣竿製造商J&J運動服務公司18日也在臉書貼文說，「現在就買…關稅要來了，這不是開玩笑」，「我們將儘可能撐著，但我們能確定地說，這可能是各位可能會看到的最後『促銷』」。

在網路銷售客製化設計貼紙和別針的畫家魯茲（Anthony Ruiz）便在社社群媒體推出一波形ㄒ銷活動，主打網站全品項在關稅前都75折，在短短幾天內獲得170筆訂單。他也趕在明年1月之前擴大向中國製造商下單，趕快囤積庫存。

一些TikTok網紅也敦促人們趕快先囤貨自己最愛的產品，其他網紅則分享洗髮精和化妝品等日常用品能儲存多久的「小撇步」，幫助用戶擬定囤貨計畫的優先次序。

川普已在競選時承諾對所有中國進口產品課徵60%關稅，對其他國家的進口產品全面課徵10%至20%關稅，日前更宣布將對來自墨西哥和加拿大的進口品課徵25%關稅，對所有來自中國的產品加徵10%關稅，一旦生效，可能重創企業供應鏈並擠壓利潤。目前還不清楚川普會落實哪些關稅關稅、及其對物價的影響。

多數大公司都還沒在行銷活動中，加入潛在關稅的威脅，也可能不會明顯這麼做，但好幾家公司都已表示，可能必須轉嫁成本。

關稅 零售商 臉書

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