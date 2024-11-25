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購買或收到二手禮物 調查：年輕世代不介意

編譯周芳苑／即時報導
根據最近兩項調查，消費者比過去更能接受在過節時選購或收到二手禮物。歐新社
根據最近兩項調查，消費者比過去更能接受在過節時選購或收到二手禮物。歐新社

根據最近兩項調查，消費者比過去更能接受在過節時選購或收到二手禮物。

網路零售鉅子亞馬遜(Amazon)委託市調機構 Wakefield 進行研究發現，59%受訪者網購時會先查看二手商品，年輕世代是二手市場要角；此外，今日美國(USA TODAY)首次獨家調查顯示，79%的 Z 世代和75%千禧世代樂於搜尋二手商品，X世代和嬰兒潮世代搜購二手商品的比例各 61%、32%。

二手商品可享大幅折扣。

亞馬遜全球退貨和再商務(Worldwide Returns and ReCommerce)副總裁皮萊(Gopal Pillai) 稱，調查結果顯示人們對於能夠延長產品使用壽命、而且具有經濟高效的替代性購物模式越來越有興趣，年輕一代特別明顯。

長久以來人們對於買二手商品的恥辱感正逐漸消失。

提供金融訊息的Bankrate資深產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)稱， 無論來自舊貨店、電子灣(eBay)或者臉書(Facebook)市集，二手商品重新受到年輕消費者青睞；Z世代確實有一些人喜歡在舊貨店買便宜貨，有時抱著懷舊感尋寶，而且往往可省錢。

網路零售市集 OfferUp「2024年假期電子再商務報告」(2024 Holiday Recommerce Report)也顯示，購買和贈送二手商品的恥辱感正在消失，四分之三受訪購物者這一年來更能接受贈送二手禮物，持此看法的比例較去年增加7%。

OfferUp調查顯示，68%購物者打算將部分假期預算拿來買二手商品， Z世代比例更達83%；至於收禮者，70%受訪購物者表示願意過節時收到二手禮物。

OfferUp表示，生活成本上漲影響人們的購物決定；63%受訪者認為，通貨膨脹是比過去更可能選購二手禮物的因素。

父母更樂於為孩子買二手禮物。

亞馬遜委外進行的研究發現，為人父母者比沒有孩子的消費者更可能購買二手商品，這兩類族群買二手商品的比例各是72%、52%；38%的家長認為二手品獨一無二， 25% 家長甚至覺得二手品品質更好。

加州個人理財業者NerdWallet最近研究顯示，家有18歲以下兒童的父母因為花超出承受範圍的錢買節日禮物而感到有壓力，平均計劃花費1070元買禮物，有更大年齡孩子的家長則計劃平均花費860元。

亞馬遜 加州 預算

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