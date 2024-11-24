華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

網友分享好市多必帶手信。Costco示意圖。(美聯社)

離鄉背井在其他國家生活，偶爾遇到需要返鄉時，多少會帶一些伴手禮給親友，以表思念。有網友分享「美國好市多 必帶手信好物」，包括巧克力、辣醬、保健食品等，提供想要回中國的返鄉華人可做參考。

一名網友在社群軟體小紅書上貼出一支影片分享「美國帶什麼回去Costco 篇」，他表示，「每次從美國回中國，總是不知道該帶什麼手信給大家。這次跟大家分享一下Costco的手信好物」。

第一為巧克力，可選擇分裝的小包型巧克力，不只看起來漂亮，分裝也非常方便，如當地特產的餅乾或巧克力就能分給很多朋友。第二，松露辣醬是個不錯的選擇，味道美味，送人也顯得很有格調。

第三，保健食品，該網友建議選擇「大份裝的止痛藥」，是居家必備好物，若有容易關節痛的老人，則要選擇「小藍瓶」，專治關節痛，他個人每年都會帶回家裡，還有美國版下火藥「將黃素」、三高必備「小黃瓶」，可降低膽固醇；小朋友吃的「提高免疫力軟糖」。

另外他也推薦實惠的抹茶粉、辛拉麵套裝等，也都很適合帶回家裡分享。

其他人留言「碼住了每次回去都不知道帶什麼」、「Costco竟然上了這個松露辣醬組合」，發文網友也回應，「送東西越來越難」、「抹茶粉價格19.99美金，可用於製作抹茶飲料或甜點」。