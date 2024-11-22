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好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯

編譯周芳苑／即時報導
量販零售連鎖店好市多(Costco)。歐新社
量販零售連鎖店好市多(Costco)。歐新社

用餐為了兼顧省錢和省時，買冷凍熟食餐回家加熱不失為上上策。量販零售連鎖店好市多(Costco)有相當多的即食即熱餐可選擇，非常適合週末晚餐、或者與親朋好友聚餐時享用，好吃、不貴而且非常方便。

好市多最受歡迎的冷凍食品包括Frankly Fresh雞胸肉捲餅碗、Bibigo蝦仁炒飯和Marie Callender's經典雞肉餡餅；如果要認真的從該賣場冷凍食品貨架上找出最佳餐點，好市多自有品牌柯克蘭(Kirkland Signature)義大利香腸和牛肉烤寬麵條是是必然首選。

根據好市多的資訊， 柯克蘭義大利香腸和牛肉烤寬麵條內有滿滿的全脂乳清乾酪和馬蘇里拉奶酪、番茄、厚厚的義大利麵和100%美國農業部(USDA)精選碎牛肉夾頭。放入烤箱一個小時後，酥脆外部和奶酪達到理想平衡，麵條和肉塊非常嫩。

社群媒體對好市多冷凍千層麵有熱烈的評論。

在抖音(TikTok)，帳戶名@floridamomof3 背後的母女二人發布一段吃這頓冷凍餐點的視頻，對麵條粗細以及香腸片帶來的微辣味道讚不絕口；另一位美食部落格板主 @itsbryanandchris 分享為他孩子們準備烤寬麵條的貼文，已獲12萬3000個讚、 400多條評論，許多評論者非常喜歡這一份麵條餐點，一位網友下結論說： 「這確實是有史以來最棒的烤寬麵條。」

而在另一平台 Reddit 上，用戶u/Celestron5 在 r/Costco subreddit 中公布專門讚揚這道菜的內容，在漂亮棕色、剛出爐餐點的照片旁邊寫道：「做起來很容易，而且非常美味…絕對是我吃過最好的冷凍烤寬麵條，而且製作起來又快又容易，非常好。」

除了美味和方便，烤寬麵條還因份量和性價比而獲得加分。一個單包托盤重3磅足以供全家人食用，每一包有兩個托盤，一共6磅，價格可能因地點而略有差異，通常不到20元，堪稱划算。

好市多 義大利 Costco

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