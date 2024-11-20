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橄欖油價格飆漲因素消失 市場預期將跌價

編譯周靜芝 / 即時報導
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

在萬物皆漲的時刻，總算有個好消息：橄欖油價格即將下滑。

紐約郵報（New York Post）報導，最大的橄欖油生產商計畫將價格調低一半，因為近幾個月來推動「液體黃金」暴漲的氣候危機已經結束。

據百得利（Bertolli）與康寶娜（Carbonell）等橄欖油品牌製造商Deoleo表示，主要產區歐洲南部的收成正慢慢從長期極端氣候與乾旱中恢復。

Deoleo業務總監古茲曼（Miguel Ángel Guzmán）接受CNBC訪問時表示，未來幾周若天氣與收成狀況穩定，產地價格預計在11、12月與1月間開始趨緩。他說，如果一切順利，特別是持續降雨，可以預期整個2025年的價格將呈下降趨勢。

橄欖油價格在今年創下每瓶12.39元的歷史新高，Deoleo計畫將這個令人瞠目的成本砍低一半。這家西班牙公司預計在未來一個月內，將每公升價格從10歐元降至5歐元左右。

古茲曼說，在產量增加的情況下，這個價格是合理的，可以緩和市場緊張氣氛，讓價格在經過一段波動期後漸趨正常。

在此之前，全球經歷了為時數年的橄欖油短缺，古茲曼形容這是該行業史上「最困難的時刻之一」。根據國際橄欖油協會的資料，受旱災與極端天氣困擾的橄欖油生產國，包括西班牙、希臘、葡萄牙與突尼西亞，今年的收成預計會好轉。

然而，橄欖油業者尚未完全走出困境。古茲曼表示，雖然已有改善跡象，但不能百分之百說危機已經結束；高品質的橄欖油、尤其是特級初榨，價格依然緊俏。

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