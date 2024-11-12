好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

倉儲式連鎖賣場好市多 （Costco ）的商品幾乎可以滿足所有購物者的需求，不過最近好市多有個區域特別受到會員喜愛，那就是零食。

美食網站Eat This, Not That!報導，雖然好市多販售的某些商品，例如M&M's、Hershey's Kisses和Sour Patch Kids，可在任何一家超市買到；不過，該賣場也有些獨特、甚至獨有的零食，擄獲了購物者的心，以下是該網站從粉絲的評論中篩選出最受歡迎的8項商品：

1. Nutty & Fruity可剝軟糖：繼年初Walgreens的可剝軟糖大受歡迎後，好市多秋天的貨架上又出現了新版本：Nutty & Fruity可剝軟糖。有芒果、草莓和橘子口味，外層口感Q彈，剝開後便露出柔軟、濃郁的果味軟糖。

2. Kirkland薄荷糖：這款以黑、白巧克力鋪上碎薄荷糖的糖果是季節性商品，只在假日季節限量供應，當它在今年重新出現時，讓粉絲欣喜若狂。

3. Fruit Riot葡萄酸軟糖：這款將新鮮冷凍葡萄灑上檸檬汁、再裹上酸味糖果所製成甜而不膩的零食，每包都含混合莓果、青蘋果與檸檬萊姆三種口味。雖然剛上架幾個月，但已有不少忠實粉絲。

4. Bequet海鹽焦糖：製造商稱這款受歡迎、帶有香草奶油味的海鹽焦糖為「撫慰心靈的零食」，好市多會員都十分同意這個描述，認為絕對是目前市售最好的焦糖。

5. Utah松露黑巧克力松露：消費網站CouponBirds年初發表的一項調查指出，好市多最受歡迎的零食是Utah海鹽口味的黑巧克力松露，92%購買者都給予5星的好評。

6. Cretors起司焦糖爆米花：口味甜中帶鹹的這款爆米花也是好市多廣受歡迎的零食。混合了起司與焦糖，讓購物者難以克制，稱「這東西會讓人上癮」。

7. Kirkland焦糖脆片：去年上架以來，幾乎已成為好市多粉絲的寵兒。有人說，一旦開始吃，就很難停止，「感覺大腦被綁架了，想把整袋都吃光」。

8. 肉桂太妃糖：好市多最近開始販售Brown & Haley肉桂太妃糖，在社群網站 Reddit上掀起熱烈討論，有網友形容它「好吃得離譜」。