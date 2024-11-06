麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物

麥當勞蛋漢堡。Image by WikimediaImages from Pixabay

健康餐飲和「賣當勞」這三個字好像很不搭調，可是營養師伊莉莎白‧蕭（Elizabeth Shaw）卻堅信，只要稍顯自律，肚子很餓了時間卻很趕，已經在得來速車道上排隊點餐的人，還是買得到蛋白質含量很高的不錯餐點。

伊莉莎白‧蕭著在「吃這個，別吃那個！」（Eat This, Not That!）網站發表文章說，她沒有建議大家下一頓飯就到麥當勞 解決，自己身為兩個孩子的媽，又要工作賺錢養家，她深深同情要趕時間餵飽全家的職業婦女。

她說，麥當勞偶而還是能夠提供「讓你大快朵頤而不失養品質的餐點，包括好幾樣高蛋白質食品選項。」例如，健康餐的上選，不會是豪華麥脆雞堡（Deluxe McCrispy），雖然它的蛋白質多達27公克，比加油站 賣的蛋白奶昔還高。麥脆雞堡夾有幾片萵苣和番茄，算是含纖維質的沙拉。

她希望大家告別美乃滋，注意每日鹽分的攝取量，讓自己吃的更健康。基於健康考量，她的高蛋白餐首選是三明治。豪華麥脆雞堡頂多是麥當勞高蛋白餐的冠軍。「記住，菜單上的某選項雖然蛋白質很高，卻不一定對你有好處，其他的養分，如纖維質、飽和脂肪、鈉（鹽），各有其健康效應。」她提醒注意飽和脂肪比率，每天最好不要超過22公克。

第二名的麥當勞高蛋白量食物是最近鬧上新聞的四盎司牛肉堡（Quarter Pounder Deluxe）。生洋蔥這不幸因素除外，四盎司牛肉堡有25公克蛋白質。不要吃它的起司和美乃滋，這樣你就會少攝入200卡路里的熱量。

不吃牛肉，可選10塊一份的炸雞塊（Chicken Nuggets）。這雖然不是甚麼健康餐，卻是無數美國人每天午餐晚餐的主食。好的一面是，炸雞餐蛋白質只有23公克，不連吃兩份20塊到56公克蛋白質，就不會衝到極限。每分炸雞塊餐飽和脂肪只有2.5公克，鈉500毫克。

她建議的七大蛋白質麥當勞餐，依序是豪華麥脆雞、四盎司牛肉堡、10塊一份炸雞塊、麥「雙」堡（McDouble）、香腸蛋漢堡（Sausage McMuffin with Egg）、蛋漢堡（Egg McMuffin）和起司堡（Cheeseburger）。