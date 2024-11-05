目標百貨打造聖誕「夢幻森林」 9英尺高玩具熊迎客

目標百貨(Target)。路透

目標百貨 (Target )如同往年的聖誕檔期那樣，在旗下各店做好節日佈置裝飾，不但如此，今年更打造一個聖誕吉祥物「漿果熊」(Berry the Bear)，給顧客全新購物體驗外，還在聖誕節裡共享歡樂氛圍。

這家零售連鎖集團今年聖誕主打紅色及白色，至於裝飾主題是「夢幻森林」，它會給旗下各家零售店加以改造，特別開闢一條「夢幻森林」通道。

顧客會發現從桌布、餐巾到 AirPod 盒等商品都具有聖誕裝飾。

當他們穿過店面時，天花板上會有薄荷絲帶相連，通道上有薄荷標誌，店面展示著包括毛衣、士的糖等潛在禮品供人選擇。當然這些禮品也少不了目標百貨的自家品牌禮品，例如 Favorite Day 的各種節日美食。

除了冬季白雪皚皚的樹木裝置外，全新的9英尺高節日吉祥物「漿果熊」也會亮相。 這頭「巨熊」會在全國其中 9 家店面出現，購物者在購買有關「漿果熊」的毛絨玩具、睡衣、毛毯及其他商品的同時，也可與它免費拍照。

這9家店面分別位於明尼蘇達州埃迪納(Edina)、印第安納州費希爾斯 (Fishers)、德州休斯頓(Houston)、新澤西州 澤西城(Jersey City)、維州紐波特紐斯(Newport News)、亞利桑納州皇后溪(Queen Creek)、佛州里弗維尤(Riverview)、喬州羅斯威爾(Roswell)及田州斯普林希爾(Spring Hill)。

如果未能在店面見到「漿果熊」，也可以下載目標百貨的手機應用程式App，那就可以隨時看到「漿果熊」及夢幻森林主題。

目標百貨執行副總裁兼首席客戶體驗官西爾維斯特(Cara Sylvester) 說，無論身在何處，只要使用應用程序，就如同在店裡，沉浸在這片夢幻般的森林中，該集團是致力讓各個店面都成為顧客的度假體驗。

與此同時，這家百貨集團也會在亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯、邁阿密、明尼阿波利斯、紐約及鳳凰城的店面舉辦特別店內活動。

活動將在11月9日、29日、12月7日、21日及 22日舉辦，Target Circle 忠誠計畫的會員，將會免費獲得「漿果熊」紀念收藏品，送完即止。