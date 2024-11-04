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亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

編譯周靜芝 / 即時報導
網路零售巨擘亞馬遜 (Amazon) 將於年底至明年初停止一項廣受歡迎的服務Amazon Today，這項方案為顧客提供附近特定商店的當日送貨服務。（美聯社）
網路零售巨擘亞馬遜 (Amazon) 將於年底至明年初停止一項廣受歡迎的服務Amazon Today，這項方案為顧客提供附近特定商店的當日送貨服務。（美聯社）

網路零售巨擘亞馬遜 (Amazon) 將於年底至明年初停止一項廣受歡迎的服務Amazon Today，這項方案為顧客提供附近特定商店的當日送貨服務。

每日郵報（Daily Mail）報導，它與亞馬遜主要的Prime送貨服務不同，Prime是針對從亞馬遜網站、遍及全美倉庫所銷售的商品。 根據商品和地區的不同，Prime選項包括貨物可在兩天、當天、甚至一小時內送達。

無論是只在一個城鎮的獨立商店，或是擁有多個分店的連鎖店，都可加入Amazon Today；知名的合作夥伴包括Office Depot、Staples、Petco、PacSun、GNC、Diesel和SuperDry。

除了送貨到家外，Amazon Today還能讓客戶直接從訂購商品的實體店取貨。亞馬遜客戶在訂購超過25元商品時，可免費享有這項服務，較小額的購物，則需支付2.99元費用；非Prime會員，費用會因零售商而異。

Amazon Today大部分零售合作夥伴關係將於12月2日前結束，少數則延至明年 1月24日前。亞馬遜的發言人表示，該合作即將停止的原因是，與其他配送服務「重疊」；這項改變將精簡提供客戶的服務，客戶原先從Amazon Today購買的大部分商品，仍將繼續提供當天或一天的送貨服務。

然而，停止這項服務也會對亞馬遜員工造成巨大影響，他們不是失去工作就是被公司內調到其他職位。

顧客大多對Amazon Today將喊停感到惱怒，有些人表示他們會取消每月14.99元或每年139元的Prime會員資格。 但也有人開玩笑說，這對他來說是件好事，雖然很討厭，但他可能會減少自動購買的次數，「長遠來說可省不少錢」。

這項宣布發生在該公司炫耀其創紀錄的送貨速度之後的幾個星期，前執行長賈西（Andy Jassy）在最近一次財報電話會議中表示，今年至目前為止，亞馬遜為Prime會員提供的送貨速度比任何時候都快，超過50億件商品在當天或隔天到達。

在取消這項服務前，亞馬遜還在未經公告下更改了購物App標誌，讓忠實客戶感到困惑。 在新的App圖案中，帶有黑色箭頭的紙箱標誌有了微妙的變化；象徵包裹封口膠帶的小方塊，從淺藍色變成深綠、淺綠色條紋。

亞馬遜 Amazon App

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