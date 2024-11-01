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如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

記者張聲肇/即時報導
牛排。Image by Reinhard Thrainer from Pixabay
牛排。Image by Reinhard Thrainer from Pixabay

烤肉架或煎鍋上，上好的牛排熱騰騰飄香，這是多麼令人愉悅的畫面，可是，牛肉的部位那麼多，要挑對鮮嫩多汁的那塊，可不是容易事。烹飪網站Simply Recipes撰稿人甘茲（Stephanie A Ganz）走訪三位屠宰師傅，傳授挑選最佳牛排的方法及其背後的道理。

二戰後，大型超商興起，鄉鎮屠宰場沒落，直到近10年，才又在消費者「良心呼籲」下，慢慢恢復，讓知味人有地方去選購專業屠宰師傅提供的上等牛肉。如何挑呢？

維吉尼亞州貝爾蒙屠宰場的考藤（Tanya Cauthen）說，最大的秘訣在於「買對會讓你覺得餓」的牛排，也就是說，不要人云亦云，讓你感到特別興奮、可以「特別招待」自己的，才是最值得買的牛排。

至於要多厚？考藤說，厚的較容易料理，特別是如果要用烤的，那就買一塊｢稍微重一點」的，例如，要做兩人分紐約牛排（New York strip）的話，「我建議1.5-2吋厚。肋眼牛排1.5吋厚即可，足夠讓兩面烤熟，然後間接加熱。」

紐約肉鉤現宰牛肉店（The Meat Hook ）的師傅漢尼西-戈登（Jade Hennessee-Golden）也認為「自知之明」很要緊：「確定你享用牛排經驗的優先目標，這是最重要的一點。」客人難決之際，她會問：「您喜歡帶骨的，還是沒骨的？肥的還是瘦的？如果讓您選口味和嫩滑，您選哪個？」

她會根據客人的喜好，幫客人挑一塊最好的牛排。「這是個人品味的問題，因此，入店前，很重要的是要了解自己的喜好。」

維吉尼亞州肉品大集商（Stock Provisions ）應波特（Alex Import）說，最好的牛排是符合「你的用餐和烹調風格，精心飼養的牛隻」身上的一塊肉，「配合你的計劃，先想想，咬下第一口的時候，想要有什麼感覺。」

應波特說，想吃一口豐腴、過癮、口感十足的牛肉的話，可以試試側腹牛排（Bavette steak）。「如果你比較喜歡瘦的、鮮嫩帶甜的，可以找三頭肌，肩胛肉，或肉緊少油的牛肩膀心肉（ranch steak）。

維吉尼亞州 超商

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