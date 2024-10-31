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沃爾瑪黑五提前11/11線上開跑 數千優惠選項吸睛

編譯周靜芝 / 即時報導
沃爾瑪（Walmart）日前公布了黑色星期五大減價的細節。路透
沃爾瑪（Walmart）日前公布了黑色星期五大減價的細節。路透

想在節日期間搶購些大件商品嗎？沃爾瑪（Walmart）日前公布了黑色星期五大減價的細節，今年規模龐大，有三個不同的活動時段與數千種選項，讓消費者在戴森（Dyson）、鯊客（Shark）、克里格（Keurig）、蘋果（Apple）、樂金（LG）、三星（Samsung）和樂高（Lego）等品牌的熱門商品上可省下大筆錢。

雅虎生活（Yahoo Life）網站稱，在沃爾瑪黑色星期五搶到便宜貨所產生的「快樂荷爾蒙」腦內啡，不亞於一大杯蛋奶酒拿鐵。

沃爾瑪今年黑色星期五活動分三個不同時段起跑，首先是提前促銷部分，線上購物將於美東時間11月11日（周一）下午5點開始，Walmart+會員則可在中午率先搶購；想親自到賣場購物的民眾，則要等到當地時間11月15日（周五）早上6點。

接著是黑色星期五重頭戲，於美東時間11月25日（周一）下午5點開始在線上起跑，Walmart+會員同樣可提前於中午開始購物；對於喜歡親自觸摸、感受和觀賞商品的消費者，可從當地時間11月29日（周五）早上6點開始，前往各地沃爾瑪賣場搶購。（28日感恩節當天，沃爾瑪實體店將停止營業）。

最後是網路星期一（Cyber Monday）優惠，將於美東時間12月1日（周日）下午5點開始，Walmart+會員及所有顧客均可享優惠。

雅虎生活指出，這正是為周遭親友，從小孩、青少年到長輩，挑選禮物的理想時機；趁此機會，還可犒賞自己、選雙新靴子，或升級家中廚具、買下相中已久的掃地機器人。

沃爾瑪美國分公司執行副總裁沃特金斯（Latriece Watkins）表示，消費者都在準備節日購物，而沃爾瑪是一站式賣場，能讓顧客以最優惠的價格購買到各式各樣最受歡迎的商品。往年熱門商品如吸塵器、大螢幕智慧電視、家庭與廚房電器、家具、科技裝備、聖誕裝飾、玩具等總是很快售罄，所以不妨及早行動。

沃爾瑪 黑色星期五 雅虎

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