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避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

編譯周芳苑／即時報導
生菜。Image by Pexels from Pixabay
生菜。Image by Pexels from Pixabay

麥當勞(McDonald's)「四盎斯牛肉堡」(Quarter Pounder)造成數十人感染大腸桿菌(E. coli)後，食物中毐議題更受關注，食品安全專家揭露在超市應避免購買的食品，袋裝預洗綠色蔬果被列為應提防的首選。

喬治華盛頓大學(George Washington University)食品安全與營養安全研究所所長科瓦爾西克(Barbara Kowalcyk)說，應避免購買號稱已先清洗的食品諸如生菜、各式蔬菜、乃至於切好的水果，這些都可能繁殖細菌。

科瓦爾西克建議購買整顆生菜，自己用水清洗，然後用紙巾拍乾。

科瓦爾西克分享自身經驗說，任何撕裂或損壞的葉子很容易讓細菌進入並繁衍，她都會扔掉，她也避免吃豆芽和哈密瓜；她通常會把外面的葉子取下來扔掉。

東北大學(Northeastern University)食品監管政策教授德特維勒 (Darin Detwiler) 針對哈密瓜補充表示，這種瓜果的蹼狀外皮會留存細菌，是最致命的蔬果之一，哈密瓜的 pH 值非常完美，外皮再怎麼清潔也不夠。

羅格斯大學(Rutgers University)食品科學教授沙夫納 (Don Schaffner) 警告，多數水果也潛存細菌感染風險，尤其是長時間放置的水果。

沙夫納說他參加過很多研討會，經常在自助早餐上看到預先切好的水果，這些水果一整天都擺放在空氣中那裡，物理外觀不會改變，卻可滋生細菌。

美國疾病防治中心(CDC)稱，李斯特菌 (listeria)或大腸桿菌等細菌引起的食物中毒症狀主要是噁心、嘔吐、發燒、腹痛和腹瀉，會引起胃腸道感染，有時甚至可導致住院或死亡。

麥當勞大腸桿菌感染已經在科羅拉多州造成一人死亡，並蔓延至好幾州；這家快餐連鎖店的食材供應商為求謹慎已召回黃洋蔥。

沙夫納說，食物從農場到餐桌的加工過程越多，引入細菌的風險越大，可能導致生病，經手的環節越多，出錯可能性越大。

麥當勞 McDonald's 疾病防治中心

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