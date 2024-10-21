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Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

編譯周靜芝 / 即時報導
連鎖超市Trader Joe's。美聯社
連鎖超市Trader Joe's。美聯社

近日，消費者在連鎖超市Trader Joe's店外又排起長龍，這次是為選購一款紅、綠兩色的迷你保溫袋。

夏儂·方（Shannon Fong）是在Trader Joe's門外等候購買這款顏色「搶眼」迷你保溫袋的眾多粉絲之一。她在社群媒體Instagram的影片中展示了她的「戰利品」；她說，它們太可愛了。

這款紅、綠迷你保溫袋是近幾個月在社群媒體上爆紅的Trader Joe's商品其中兩款，有些購物者已在eBay拍賣這些袋子。

和其他保溫袋一樣，這款迷你保溫袋以適合冷藏食物、飲料的材質製成。產品說明稱，翠綠與鮮紅色調，特別適合在派對、野餐或公園活動時攜帶須冷藏的開胃菜或沙拉。

Trader Joe's表示，對迷你保溫袋有興趣的消費者應儘快選購，因為它們肯定很快就被搶購一空。

每個售價4元的迷你保溫袋在Trader Joe's網站並未銷售，但在其他網站的價格約數十元不等。

不過，這些價格與今年初一組三色的迷你托特包被哄抬至149.99元的價格相比，簡直小巫見大巫。Trader Joe's 售價3元的迷你托特包今年曾兩度成為網路熱門話題，由於銷售火爆導致店內大亂。

Trader Joe's 社群媒體 拍賣

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