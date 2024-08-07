淡化黑斑、色素沉澱 這款香皂讓肌膚「逆轉勝」

Valitic麴酸淡斑皂(Valitic Kojic Acid Dark Spot Remover soap)。圖取自Amazon.com

雅虎 生活(Yahoo! Life)網站撰稿人凱莉‧麥凱布(Carrie McCabe)推薦一款可逆轉肌膚狀態的平價香皂，其功用包括淡化黑斑和色素沉澱。

雅虎生活報導，夏季天氣炎熱往往會露出較多肌膚，但有些人卻因為膚色不均、色素沉澱、痘疤或曬痕等衰老或受傷痕跡而對外露肌膚感到困擾。

麥凱布推薦暢銷的Valitic麴酸淡斑皂(Valitic Kojic Acid Dark Spot Remover soap)，有助提亮和均勻膚色並淡化斑點，每包只要5元，四件裝一組售價20元。

這款肥皂具種五大關鍵成分，分別是麴酸、維他命C、俗稱「A醇」的視黃醇(retinol)、膠原蛋白和薑黃。

麴酸已被證明局部使用可淡化曬痕、痤瘡及其他因素造成的色素沉澱；維他命C、視黃醇和膠原蛋白則有助體內保濕和豐盈、消除黑斑，讓肌膚更光滑且更有光澤。

薑黃則賦予這款肥皂「清爽和提振精神」的氣味，長期、持續使用可均勻膚色。

這款肥皂還含有親膚的玻尿酸(hyaluronic acid)、維他命E、乳木果油和卡斯提亞油(castile oil)，可滲透到細胞深層，由內而外煥發活力。

該品牌聲稱，使用Valitic麴酸淡斑皂作為日常沐浴之用，連續使用30天，就能顯著改善老人斑、細紋和膚色不均的肌膚狀況。

逾1萬9000名亞馬遜 (Amazon )消費者給予Valitic麴酸淡斑皂五星評價。

一名消費者實測後，發現使用兩個月有效改善大腿內側黑斑，如今改用在其他部位以改善日曬褐斑。

另一位消費者則在評論寫道：「我的臉部透亮，曬痕幾乎消失，不用再擦粉底或上粉餅！我已經59歲，皮膚從未看起來如此好過！」

一名消費者表示，某日健身後初次使用，即感受到前後差異，甚至貼出前後對比照片佐證其驚人效果。

另有消費者提醒，麴酸會導致幾乎肌膚乾燥，使用這款肥皂後，要加強保濕，維持肌膚的水分平衡，以免乾燥、發癢。