雜貨太貴 親友到大賣場聯手進貨漸流行

物價居高不下，人們為了省錢，最近逐漸盛行「量購共享」(bulk sharing)購物模式，與家人、朋友，甚至室友聯合共購。美聯社

物價居高不下，人們為了省錢，最近逐漸盛行「量購共享」(bulk sharing)購物模式，與家人、朋友，甚至室友聯合共購，在好市多 (Costco)、山姆俱樂部( Sam's Club)等大型零售商量購購買後分配貨品、分攤帳單。

「華爾街 日報」(Wall Street Journal)率先報導這樣的共購作法，越來越多希望在日常用品上節省開支的人採用這種模式。

維爾納 (Marissa Verna) 便是一例，她和姐姐吉爾 (Jill)共購並分拆大宗商品；她說，她自己一家並不需要40袋幼兒零食，於是一口氣以量購優惠價購買40袋之後，其中一半分給姐姐，她還會進一步另外尋找特價商品，省更多錢。

新澤西州 戴維斯 (Kristy Davies) 一家有五口，也充份利用共購模式，她說，藉由量購共享，每周食物成本降低將近 75元；她認為，這麼做既簡單又方便。

戴維斯和她的母親約好一起到好市多等商店採購日常雜貨，而後分配商品、分攤帳單，主要是新鮮水果等食物；母親說，量購購物有時會太多，所以和女兒分拆，可以省錢而且不會有食物過多的壓力。

戴維斯前往普通商店購物前，回想起上次她和母親之中的一人在批發零售店購物時三思：這項商品不急著買，可以再等一會兒到山姆俱樂部一起買，分攤、省錢。

政府數據顯示，食品雜貨價格因新冠疫情連續三年飆漲後，已趨穩定。不過，根據美國農業部，一般家庭仍將可支配收入的11%左右用於食品，創30年來新高。

然而，研究機構H Squared Research 零售分析師兼研究長赫爾佐格(Hitha Herzog)警告，光只是量購未必省錢；好比說，如果共購商品是非常昂貴的包裝熟食或預切蔬菜，即使分拆，節省的成本比不上自己單獨購買新鮮蔬菜或肉類，也就是說，與其大費周章共購買成本相對高的商品，不如獨自買單價相對便宜的商品。