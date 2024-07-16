好市多買的止汗劑同包裝卻少一個 顧客批廠商欺騙

一位女性手持多芬的止汗劑表示廠商欺騙消費者，原本5入一組的商品現在變4入一組，但包裝盒大小相同。(翻攝 TikTok帳號@boulderdancer )

一名女網友在網路表示，好市多 （Costco）販賣的多芬（Dove）小黃瓜仙人掌止汗劑「縮水式通貨膨脹 」，過去一盒內有5條止汗劑的包裝盒現在用一樣的包裝卻只剩下4條，她批評這是欺騙消費者。

每日郵報（Daily Mail）報導，TikTok網友「@boulderdancer」貼出女網友手持多芬止汗劑表達憤怒的影片，目前已累積超過4萬次瀏覽。

影片中女網友手持在好市多買的多芬止汗劑，憤怒地表示同樣的包裝過去一盒有5條止汗劑，現在只剩4條，但包裝大小相同，原本第五條止汗劑的位置被廠商放了一塊紙板，批評廠商欺騙消費者。

網友的回覆兩極，有人說她也是這款止汗劑愛好者，當她打開包裝時快要氣死了，也有人建議女子向好市多客訴，因為好市多很重視客戶反應。

有人不認同女子的抱怨，認為包裝盒上清楚寫了「4入裝」，女子自己不看清楚還怪多芬，也有人詢問價格是否相同，或許廠商只是把還沒用完的包裝盒用完，且盒子裡裝紙板也沒什麼好大驚小怪的，「這就像洋芋片的袋子裡有很多空氣」。

有網友說，她早已不買多芬的產品了，因為他們賣的香皂尺寸越來越小。

報導指出，有越來越多的商品被批評為「縮水式通貨膨脹」，意即廠商在不改變商品價格的情況下，讓商品數量變少或尺寸變小。

Civic Science網站今年3月的報告指出，61%的消費者發現自己喜愛的商品被廠商縮水式通貨膨脹。

多芬的母公司聯合利華（Unilever）今年初表示，為了提升利潤，旗下越來越多商品會有縮水式通貨膨脹的情況出現。聯合利華旗下的冰淇淋品牌夢龍（Magnum）去年被調整商品數量，一組販售約5美元的冰淇淋組本來一組4個，但去年被削減至一組3個。