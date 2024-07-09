靠這東西超省錢 佛州婦開同輛車43年累積54萬哩

Mercury Comet。示意圖。Image by Jason Gillman from Pixabay

雖然沒有什麼是永恆的，但擁有幾份終身保固服務的車主顯然打破了這項鐵律。據串流媒體電視節目Growing Bolder熱播的舊影片，一名佛州 婦人維琪（Rachel Veitch）的1964年Mercury Comet Caliente開了43年，並透過終身保固省下許多開支；這輛被她命名為「戰車」（Chariot）的汽車總共行駛了54萬英里。

終身保固服務為她換的7個消音器與16個電瓶提供了全額補助，讓她可以開這輛車多年而不用擔心修理保養費用；有些公司甚至更新了她的保固期限，以支付不同的費用。

維琪舉例說，她的電瓶都是免費更換的，Penny's公司會支付維修廠Firestone的費用，她已免費換過16個。

投資 理財網站Moneywise報導稱，維琪一直都維持著低廉的汽車保養費用，每個人也可如法炮製，且不僅限於汽車。

購買後便好好保養

維琪一開始便希望這輛花3289元買來的車能一直使用下去，她學習了關於汽車機械的所有細節，這樣就知道什麼時候需要加潤滑油、什麼時候需要進廠維修。

即使把「戰車」開到保養廠，維琪也會悉心照看。她表示，她會一直待在現場，如果不得不離開，就把汽車內部結構圖給技師看，圖上標示出所有需要潤滑的零件。

Moneywise指出，保養好自己的車，是確保將來不必購買新車的最好方法之一。

購買有長期保固的商品

維琪結過三次婚，「戰車」在她身邊的時間比任何前夫都長。她說，它從不對她撒謊、從不欺騙她，「我總是可以依靠它」。

雖然維琪為「戰車」的安穩駕駛付出了努力，但她也很聰明地購買了終身保固的零件；拜這些保固服務所賜，她曾僅花13元便做了一次6000英里的保養。

Moneywise稱，在購買任何商品時，這是個很好的原則。雖然許多公司都取消了終身保固，但仍有些公司堅守這項承諾。

戶外運動用品巴塔哥尼亞（Patagonia）便堅持奉行保固服務，為其任何產品提供永久免費維修。該品牌在接受媒體訪問時曾表示，每年要維修約4萬件產品。

另一家提供終身保固的是生產各種工具的Craftsman，該公司為許多產品提供終身保固，如錘子、螺絲起子與某些測量儀器；此外，還為其他產品提供許多有期限的保固服務或三年品質保證。