一元店Dollar General賣新鮮蔬果 是好是壞？

全美5000家一元店Dollar General現在都賣起水果和蔬菜了，這家折扣店在今年1月實現了銷售農產品的目標，表示這將使Dollar General所在的小型社區受惠。美聯社

全美5000家一元店Dollar General現在都賣起水果和蔬菜了，這家折扣店在今年1月實現了銷售農產品的目標，表示這將使Dollar General所在的小型社區受惠。

雅虎（Yahoo）生活網站報導，約80%的Dollar General設立於人口2萬或以下的社區，這些居民通常靠一元店供應日常必需品，包括一日三餐所需的營養。Dollar General在一份新聞稿中指出，每家店都為顧客提供牛奶、雞蛋、麵包、起司、冷凍和罐裝蔬菜、穀物、瘦肉等健康所需的食品，包括自有品牌Good & Smart系列。

Dollar General賣新鮮蔬果是件好事嗎？以下是專家的看法。

西維吉尼亞 大學（West Virginia University）營養師喬治（Kelli George）指出，Dollar General通常開在鄉村及低收入 地區，這些地方通常是「食物沙漠」，或無法方便買到新鮮蔬果與其他營養食品。據Dollar General網站說明，他們是應附近沒有超市的地區顧客所要求，將生鮮食品納入其銷售項目。

喬治說，住在這些地區的人，在食品上的選擇通常很有限且不健康，例如薯片、汽水和糖果，這代表無法從中攝取足夠的維生素、礦物質或纖維。這些居民受環境所限，即使想買也常買不到更營養的食品，Dollar General賣新鮮蔬果，讓他們有機會在當地買到價格實惠、營養豐富的食品，有助於預防疾病、促進健康。

值得注意的是，Dollar General並非每項都比一般超市或沃爾瑪 等大賣場的同類商品便宜，尤其有時會以較低價格出售份量較小的商品，使消費者看似省了荷包，但每盎司付出的單價更高。

Dollar General銷售農產品對使用補充營養援助計畫（SNAP，簡稱食物券計畫）福利者也有好處，因為他們經常在這些一元店購物。非營利組織「食品研究與行動中心」（Food Research & Action Center）主管巴哈蒂（Salaam Bhatti）表示，平價農產品有助於家庭獲得均衡飲食，對使用食物券的人來說是件好事，因為他們在許多食物的取得上有問題，如果折扣店供應新鮮蔬果，「那就太好了」。

巴哈蒂說，真正的問題是農產品的價格，有機蔬果更讓人消費不起，能否獲得食物，不僅關乎地理位置，也關乎價格。他指出，與高收入地區的居民相比，低收入地區者健康狀況更差、壽命更短；如果這5000家一元店都開在偏鄉地區，且提供更優惠的價格，那就兩全其美了。