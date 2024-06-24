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女友要求1萬元結婚鑽戒他回「不值得」 網友心疼女方過往付出

世界新聞網／輯
一名網友被論及婚嫁的女友要求購買1萬元的鑽戒，他在網路論壇抒發心情，引發正反意見網友論戰。鑽戒示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Joel Zar）
一名網友被論及婚嫁的女友要求購買1萬元的鑽戒，他在網路論壇抒發心情，引發正反意見網友論戰。鑽戒示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Joel Zar）

一名26歲的男子和交往四年的女友論及婚嫁，他想買簡單的戒指給女友，沒想到女方表示想要1萬元的鑽戒，讓他氣得對女友說「妳不值1萬元的鑽戒」；男子在網路論壇抱怨女友，引發正反立場網友論戰。

每日郵報（Daily Mail）報導，網友「Dry-Body-7578」在Reddit發文，把女友要求鑽戒的經過貼上網，詢問網友他是不是個「混蛋」。

男子指出，他和女友都是26歲，過去討論到存錢話題時都想法一致，女友家境不差但物慾不高，不愛買名牌，很少買衣服，擁有的珠寶都是別人送的，因此他認為女友應該會接受價格親民的戒指。

男子說他的年薪8萬元，有儲蓄習慣，他物色戒指時發現很像鑽戒的莫桑石戒指，但價格比鑽戒便宜很多；當他告訴女友他想買的戒指價格介於1千5百元至1千8百元時，女友說她一定要售價介於6千5百至1萬元間的真鑽戒指。

接著兩人開始討論戒指款式，他告訴女友他沒有要花太多預算在戒指上，女友聽了後非常憤怒，認為1萬元並不貴，兩人大吵一架，女友認為他付得起，他對女友說「沒有人值得1萬元的戒指」。

男子提到兩人交往的過去，指自己四年前發生嚴重車禍，當時交往半年的女友細心照顧他，他當時住院很久無法工作沒有收入，女友支付了大多數醫藥費，看男友付不出房租也讓他搬去和自己同居，男子康復後更介紹他到自己親戚的保險公司上班，但男子不認為因為女友曾幫他這麼多，他就應該買昂貴的鑽戒給女友，他希望為將來買房、度假和育兒多存點錢，他才剛還完學貸，他也知道婚禮很花錢。

貼文獲得超過一萬次投票及4千多則留言。有網友說男子是混蛋，認為女友在他最需要時幫助他並不求回報，她要的東西是她餘生每天都會戴的東西而已，另一人說男子應該好好和女友談談。

也有網友站在男子這邊，認為男子可以請女友考慮5千至6千元的戒指，若女友還不滿，男子應重新思考這段感情，也有人說1萬元真的太貴，會要求買這種價錢的女生就是重物質的人。

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